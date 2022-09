Kongsberg Satellite Services AS er et kommersielt satellittsenter, et av verdens ledende. Det leverer tjenester for nedlesing og drift av jordobservasjonssatellitter samt overvåkning av havområder.

KSAT har hovedkontor og bakkestasjon i Tromsø, avdelingskontor og bakkestasjon på Svalbard, SvalSat, og opererer i tillegg bakkestasjoner i Grimstad og Antarktis.

Bakkestasjonen i Antarktis, TrollSat, som ligger i tilknytning til den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, ble åpnet 1. mars 2007.

Som eneste selskap i verden, kan KSAT etablere en «pol-til-pol-løsning» for nedlesing av data. Det betyr at man kan kommunisere med satellitter i polbane to ganger per omløp fra egne stasjoner som er optimalt plasserte i forhold til hverandre. En slik løsning er svært viktig for å kunne ta i mot informasjon som skal brukes i nær sanntid, for eksempel meteorologiske data.

Selskapet ble etablert i 2002, men har en historie som går tilbake til 1968. Det er 50/50-prosent eid av Norsk Romsenter Eiendom AS og Kongsberg Defence & Aerospace, som er en del av Kongsberg Gruppen.

Kilde: Store norske leksikon.