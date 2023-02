En sak om en bot på 12.000 kroner har vakt uvanlig stor interesse. 72 år gamle Arne Wikan sier han har fått stor støtte av sambygdingene når han nektet å godta straff etter en fisketur 1. juni i fjor.

Pasvikelva danner grense mellom Norge og Russland. Derfor er det strenge regler for å ferdes her.

Arne Wikan mener han kjenner reglene. Ifølge dommen har han heller ikke brutt dem. Likevel skal han straffes fordi han ikke umiddelbart fulgte grensevaktenes pålegg om å forlate området.

Wikan selv mente at han ikke fikk dette pålegget før politiet kom til stedet senere på kvelden. I retten var grensevaktene og andre vitner helt klare på at de ba ham forlate området med en gang.

Det har Indre og Østre Finnmark tingrett trodd på. De har også funnet ham skyldig i å ikke oppgi navnet sitt til grensevaktene.

– Har ikke gjort noe galt

Wikan reagerte sterkt på at han ble stoppet under fisketuren i Harefossen selv om grensevaktene ikke kunne påvise noen lovbrudd. Heller ikke i retten ble det hevdet at Wikan hadde krysset grensa under fisket.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Hvorfor skal jeg oppgi personalia da? Kan det komme noen på gata og si at de ikke liker at jeg er der og kreve personalia? Jeg har rett til å være på mitt område og fiske, sa Wikan da han ble spurt ut av aktor.

Forsvarer Jon Bertelsen mente politiet overreagerte og gikk ut over loven da de nektet Wikan å være i området.

Advokat Jon Bertelsen mente politiet overreagerte da de viste bort Wikan. Foto: Knut-Sverre Horn

Politiloven sier at politiet kan vise bort folk bare hvis det ikke finnes mildere metoder.

Retten mener grensevaktene ikke hadde gode alternativer, etter at de hadde snakket med Wikan om regelverket tidligere på kvelden.

«Etter første samtale med grensevakten fortsatte Wikan å navigere på en slik måte at det ikke var mulig for grensevakten å identifisere om Wikan holdt seg på norsk side av grenselinjen. Slik retten ser det var det derfor nødvendig og forholdsmessig å reagere med pålegget som ble gitt.»

Forsvareren sa også i retten at noen måtte være i ferd med å begå et lovbrudd før politiet kunne gripe inn. Det må være en nærliggende fare, ikke bare en tenkt mulighet, sa Bertelsen.

Retten er enig i prinsippet, men vurderer den konkrete situasjonen annerledes. De mener Wikan fisket så nær grensa gjentatte ganger at det var overhengende fare for at han kunne bryte loven.

Dermed hadde politiet dekning i loven da de besluttet å bortvise ham, heter det i dommen. Den er enstemmig.

Mildere straff

På ett lite punkt kan Wikan glede seg over en viss støtte fra retten: Han får mindre straff enn aktor ba om.

Boten var i utgangspunktet på 12.000 kroner. Det inkluderer rabatt for å godta straffen uten videre. Siden saken gikk til retten, burde han dømmes til en bot på 14.400 kroner, mente aktor.

Tingretten mente derimot at Wikan hadde gode grunner til å ta saken for retten, og dømmer ham til å betale bare den opprinnelige boten – altså 12.000 kroner.

Arne Wikan slipper høyere straff etter at han nektet å vedta det opprinnelige forelegget. Foto: NRK

Vil ha dialog med grensevaktene

Arne Wikan og hans forsvarer fikk dommen tirsdag kveld, og er i ferd med å gå grundig gjennom den. Tidligere har han sagt at det blir vanskelig å godta en fellende dom etter en fullt lovlig fisketur.

– Det er stor sannsynlighet for at vi anker, men vi må jobbe litt med saken først, sier Wikan til NRK i dag.

Fortsatt ønsker han at lokalbefolkningen må møte større forståelse og respekt fra grensevaktene. Det sa han også på slutten av rettssaken.

– Jeg vil jo oppnå noe med det. Det er ikke bare for å protestere. Det må bli bedre forhold mellom grensevaktene og sivilbefolkningen, sa han.