«Sommersykloner» er blant de ledende årsakene til issmelting i Arktis, ifølge en fersk artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Science.

Forskere fra Storbritannia og USA har i sommer vært på Svalbard for å undersøke fenomenet nærmere.

I 2012 smeltet sjøis med et område på størrelse med Spania etter en enorm syklon. Det var den varmeste sommeren i Arktis på 1800 år.

Forskerne har blant annet flydd et småfly gjennom syklonen 15–30 meter over bakken. Flyet har vært utsatt for syklonvinder på opp mot 100 km/t, og samlet inn data fra stormen før det landet igjen på Svalbard.

Havforsker Morven Muilwijk tok turbulens-målinger under Polarinstituttets ferd til Nordpolen tidligere i år. Foto: TRINE LISE SVIGGUM HELGERUD / NORSK POLARINSTITUTT

Større enn tropiske sykloner

Forskere ved Norsk polarinstitutt jobber med de samme spørsmålene. Nylig kom de tilbake fra tokt i Arktis, der de blant annet uttrykte bekymring over mangelen på is på nordpolen.

Hav- og isforsker Morven Muilwijk var blant forskerne som var med på toktet.

– Det er mange prosesser som bidrar til smelting av sjøis, forteller forskeren. Det er varmere atmosfære, varmere havstrømmer, og endringer i værmønstre.

Men det er spesielt effekten av vind og bølger det er knyttet stor usikkerhet om inn i framtiden. Stormene de utenlandske forskerne har sett på er en viktig del av dette, sier Muilwijk.

Det var uvanlig lite is i Arktis da Polarinstituttet reiste på tokt til Nordpolen i sommer. Foto: Morven Muilwijk / Norsk Polarinstitutt

– Disse målingene kan gi oss mer informasjon om hvordan stormer og polare lavtrykk bidrar til nedgangen i sjøis. Det kan også være med på å forbedre værmodellene i disse områdene, sier Muilwijk.

På norsk kalles syklon i denne sammenhengen for en arktisk storm, og en spesiell type arktisk storm er et polart lavtrykk.

– De arktiske stormene er ikke like kraftige i styrke som tropiske sykloner. Men de overlever lengre, og er mye større i omfang. De er i Arktis gjennom flere uker i gangen, forklarer Muilwijk.

Slik kan en tropisk syklon se ut. Syklonene i Arktis er ikke like kraftige, men større i omfang og mer langvarige. Videoen er fra Ny-Caledonia. Du trenger javascript for å se video. Slik kan en tropisk syklon se ut. Syklonene i Arktis er ikke like kraftige, men større i omfang og mer langvarige. Videoen er fra Ny-Caledonia.

Kan skape dominoeffekt

Tidligere gikk stormene over et tykt isdekke. Nå som havet har åpnet seg, oppstår det bølger og bevegelse på overflaten. Dette gjør igjen at isen brytes opp i mindre flak, og smelter enda raskere.

– Konsekvensene av disse stormene kan bli mye større, sier Muilwijk.

– Flere og større bølger kan ha dramatiske følger, for eksempel for kystnære samfunn i nordlige Canada, Alaska og Russland. Der sliter de allerede veldig med erosjon som følge av tinende permafrost.

– Og når nå isen forsvinner og disse stormene kommer inn og de får mer og mer bølger, så kan det bidra til å ødelegge disse samfunnene, og rett og slett gjøre disse områdene ubeboelige, sier han.

Men det er ikke bare stormene som påvirker sjøisen, det går begge veier, forklarer Muilwijk.

– Men det er enda uklart hvordan reduksjonen i isdekket vil påvirke stormene. Det kan for eksempel påvirke hvor disse værsystemene beveger seg og hvor sterke de blir, forteller han.

Stormene kan også påvirke endringer i havet, noe Muilwijk selv forsker på for tiden.

– De kan forsterke en pågående prosess som vi kaller «atlantifiseringen» av Arktis, forteller forskeren.

MSS er en såkalt «microstructure probe» som blir brukt til å måle turbulens i havet. Turbulens er små og hyppige bevegelser, noe som gjør dem vanskelig å måle. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk polarinstitutt

Med dette sikter han til en utvikling der polhavet i mindre grad enn før skiller seg fra det nordlige Atlanterhavet. Arter vandrer nordover og temperaturforskjellene blir mindre.

Stormene er med på å få opp varmt vann fra dypet, som har kommet nordover fra Atlanterhavet. Dette smelter også is og forsterker «atlantifiseringen» ytterligere, forklarer Muilwijk.

Hva er en syklon? Foto: HO / AFP Ekspandér faktaboks En syklon er et område med lavt trykk i atmosfæren som er karakterisiert ved vind som på den nordlige halvkule blåser mot klokken i en spiral inn mot senteret av lavtrykket. På den sørlige halvkule er vindretningen med klokka rundt syklonen.

Syklon er et generelt meteorologisk begrep som dekker en rekke forskjellige roterende systemer, som tropiske sykloner, ekstratropiske sykloner og tornadoer, og blir sjelden brukt uten at det er spesifisert hvilken type syklon det er snakk om.

Virveldannelser i tempererte soner, som i Europa, blir kalt ekstratropiske sykloner. Disse har en utstrekning fra om lag 1000 til 4000 km og blir dannet fra bølgebevegelser i skillet mellom varme og kalde luftmasser, den såkalte polarfronten. De er normalt ikke så kraftige som tropiske sykloner.

Andre typer sykloner er polare sykloner og subtropiske sykloner. De sistnevnte deler noen av egenskapene til både ekstratropiske sykloner, tropiske sykloner og sykloner som oppstår i forbindelse med kraftig tordenvær, som tornadoer. Et vindsystem som roterer rundt et høytrykk, kalles en antisyklon. Der rører luften seg motsatt, der spiralen går ut fra trykksentrumet, og er vanligvis svakere enn i en syklon.

Kan forsvinne helt

Den amerikanske forskeren Steven Cavallo sier til Science at sykloner kan være årsak til opp mot 40 prosent av den årlige issmeltingen i Arktis.

Muilwijk sier det ikke er utenkelig at dette kan stemme. Men det jobbes fortsatt med å finne ut hvor viktige de ulike prosessene som bidrar til issmelting er i de ulike områdene i polhavet.

En værballong av typen Windborne henger i luften over Svalbard. Disse er blant verktøyene forskere har brukt for å bedre forstå klimaet som bidrar til issmelting i Arktis. Foto: WindBorne / WindBorne

Polarinstitutt-forskeren forteller at enkelte modeller har vist at Arktis kan være isfritt på sommertid så tidlig som i år 2050.

– Samtidig er det en del usikkerhet i modellene, og vi jobber nå med å forbedre disse basert på den nyeste forskningen.

Vær- og klimamodeller i Arktis er mye dårligere enn andre steder. Blant annet fordi man har få målinger derfra, særlig på vinterstid.

– Det er vanskelig å komme seg dit. For selv om Arktis varmes opp, er det fortsatt kaldt og værhardt, avslutter Muilwijk.