I «Arctic report card», som publiseres årlig av organisasjonen Arctic Program, tas det status på klimaforandringene lengst nord. Nesten 150 forskere har bidratt til rapporten, mange av dem fra norske institusjoner.

Her er noen av hovedfunnene:

Arktis fortsetter å varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av kloden

Havisen blir stadig tynnere

Skipstrafikken fortsetter å øke

Gjennomsnittstemperaturen var den sjette høyeste på 100 år

– Det er lignende resultat som gjennom flere år nå. Man ser at endringene skrider raskere fram, sier seniorforsker Jarle Werner Bjerke ved NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Jarle Werner Bjerke ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: NINA

Forskere som alarmerer om klimaendringer kommer neppe som noen bombe for de fleste. Og mange blir kanskje lei av de dystre spådommene. Det er likevel verdt å sperre opp øynene, sier Bjerke.

– Det er viktig at folk, og spesielt beslutningstakere i samfunnet, blir konfrontert med fakta igjen og igjen.

– Man kan jo for eksempel sammenligne det med pandemien – det var ingen som reagerte negativt på de daglige smitterapportene.

– Samtidig er det forståelig at det kan bli vanskelig å se nyansene år for år, når det er det samme overordnede budskapet, vedgår han.

Bildet viser økning i skipstrafikken i de arktiske områdene. Den norske sonen har desidert størst vekst, som blant annet skyldes cruisetrafikk til Svalbard. Ifølge rapporten er det «mer betydningsfulle» økninger mellom Alaska og Russland. Snødekket var det tredje minste i målt historie i arktiske områder. Men Norge var langt ifra å ha de største avvikene i år. Den brune fargen indikerer hvor det var minst snø sammenlignet med normalen. Grafen viser tydelig hvordan sesongene er i endring. Det er langt mindre snø i Arktis i juni måned enn det var for bare noen tiår siden. Grafikken viser temperaturen i Arktis i 2022 sammenlignet med gjennomsnittet de siste 100 årene. Slik rødfargen indikerer, har det nok en gang vært et uvanlig varmt år.

Biologiske angrep på naturen

For Norges del er kanskje det mest betydningsfulle funnet at isdekket blir stadig tynnere i våre områder, mener Bjerke.

Og dette fører til en ond sirkel der smeltingen bare går fortere og fortere.

– Havet er blitt varmere, og isen trekker stadig lenger nord. Den hvite isen ligger som et speil og reflekterer sollyset, mens det mørke havet suger til seg solvarmen. Samtidig som det isfrie havet avgir varme til omgivelsene.

Lauvmark, slik som disse frostmålerne, har tidligere gjort store ødeleggelser i Finnmark. Dette anses som en direkte konsekvens av klimaendringene. Foto: Ole Petter Vindstad / Norges Arktiske Universitet/UiT

I tiden framover kan naturen nord for polarsirkelen også stå overfor flere biologiske angrep enn før, sier Bjerke.

– Lauvmakken er et godt eksempel. Men det kan også være andre insekter som øker i populasjon i takt med varmere klima.

Siden årtusenskiftet har målerlarvene angrepet og delvis ødelagt minst 10.000 kvadratkilometer bjørkeskog i et belte i Nord-Norge, Sverige og Finland.

Fakta om klimaendringer i Arktis Ekspandér faktaboks Oppvarminga i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet.

En av årsakene er at smeltinga av snø og is gir en mørkere overflate og dermed øker opptak av solenergi i disse områdene.

Utbredelsen av havisen har minket kraftig de siste 30 årene, og isen forsvinner raskere enn klimamodellene spådde. Isen er også tynnere, og den kompakte og massive flerårsisen er det nå mindre av.

Isavhengige arter som sel, isbjørn og ismåke har fått problem som følge av oppvarmingen.

Pågående og forventa klimaendringer i polarområdene i de kommende tiårene påvirker, og vil fortsette å påvirke, klimasystemet både i og utenfor de polare områdene. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Lyspunktene

Selv om det er mørketid i Arktis for tida, er det ikke alt som er bekmørkt.

Bjerkes NINA-kollega, seniorforsker Hans Tømmervik, er også kreditert i rapporten.

Han forteller at Svalbardreinen er blant artene som har fått det enklere som følge av nylige klimaforandringer.

– På Svalbard får de tidligere vår enn før. Dette gjør det enklere for reinen å gjennomføre kalvingen.

– For ti års tid siden var det mye is, og langt færre overlevde, sier Tømmervik.

Svalbardreinen trives godt med mindre snø på våren. Her er den i ferd med å beite i selskap med en rype. Foto: Nicolas Lecomte / Norsk polarinstitutt

Is er det i hvert fall ikke nå. Pol-isen har ikke engang nådd Spitsbergen så langt i høst, ifølge Meteorologisk institutt. For 20 år siden lå den helt ned til Bjørnøya.

Et annet lyspunkt er at noen av havene rundt Nordpolen faktisk produserer mer is på vinteren enn noen gang. Det viser forskning publisert i Nature.

Karahavet og Laptephavet nord for Russland blir ofte omtalt som «ismaskiner» i Arktis. De har akkurat passert toppnivået av sin isproduksjon, viser forskernes beregninger. I framtiden vil det sannsynligvis avta.

Men noen skikkelig forklaring på hvorfor isen forsvinner noen steder og vokser andre steder, har man ikke. Men totalt sett vil havisen rundt Nordpolen fortsette å krympe jevnt og trutt. Nordpolen kan være helt isfri så snart som i år 2040.

Sesongene forandrer seg

Rapporten viser tydelig at sesongene i Arktis er annerledes enn de var i nær fortid. Vinteren har for eksempel blitt kortere, og både begynner og slutter til andre tider.

Lignende endringer ser man også sør for polarsirkelen. I Oslo er det for eksempel ventet at vinterværet kanskje vil ta slutt innen århundret er omme.

– Atmosfæren kan holde på mer fuktighet når den er varmere. Da blir det ofte også mer nedbør, forklarer seniorforsker Bjerke.

– Vi har opplevd denne høsten å ha fint vær i nord, mens det har vært mye nedbør i sør. Andre vintre har det vært motsatt. Regn i Kautokeino i januar har så langt vært svært uvanlig.

– Men med stadig mildere vintre vil det kunne komme regn nesten årlig i Kautokeino og andre områder som til nå har hatt et typisk innlandsklima.