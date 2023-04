Arbeiderpartiet varsler lovforslag for å begrense nye private helsetilbud

– Jeg er veldig bekymret over den utviklingen vi nå har sett over tid hvor man mister nøkkelpersonell i helsetjenesten til private aktører, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

Nå foreslår hun å innføre lover som begrenser opprettelsen av private helsetilbud.

– Stortinget kan vurdere regulering via lov, vi må få plass tall og statistikk på hva som skjer i de private sykehusene. Vi må få plass tiltak som gjør at man får gjort nødvendige prioriteringer i helsetjenesten. Det er avgjørende for å sikre god helsehjelp i landet vårt.

Helse Nord hadde i januar 1200 ubesatte stillinger. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2022 manglet det omtrent 6000 sykepleiere i landet i fjor.

Aps helsepolitiske talsperson sier kampen om arbeidskraft er den største utfordringen.

– Da må vi ivareta de fagfolkene vi har, for at pasientene skal få god behandling. Derfor må vi få på plass viktige tiltak som sikrer det.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant (Ap), foreslår å innføre lover som begrenser opprettelsen av private helsetilbud. Foto: Pål Hansen / NRK

Høyre er uenig

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) avviser lover som begrenser opprettelsen av private helsetilbud.

– Vi mener det er naivt å tro at man får flere tilgjengelige sykepleiere og leger i offentlig sektor ved å begrense private og ideelle aktører i helse- og omsorgstjenesten.

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) tror pasienter er mer opptatt av å få rask og god behandling. Foto: Stortinget / Stortinget

Han tror at pasienter i Norge er mer opptatt av at de får rask og god pasientbehandling, enn om de blir behandlet ved offentlige, private eller ideelle helseforetak.

For arbeidsmarkedet mener høyrepolitikeren også at det er sunt med en viss konkurranse om helsepersonell.

– Folk må selv få lov til å bestemme hvor de vil jobbe.

– Skivebom

Aleris er landets største private helseforetak og åpnet i mars et nytt privat sykehus i Bodø. Neste år åpner det også et i Tromsø.

Anita Tunold er administrerende direktør hos Aleris. Hun mener at det kan være en god idé å ha en ordning som sikrer at helsetilbudet er av god nok kvalitet.

– Men hvis målet er å sikre økt rekruttering og bemanning til helsetjenesten, da mener jeg det er skivebom. For helsepersonell er som folk flest, de vil oppleve tvang som noe veldig negativt.

Administrerende direktør i Aleris, Anita Tunold, mener at en godkjenningsordning kan være en god idé. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun mener det er viktig å sette ting i perspektiv. Tunold trekker frem at Aleris totalt har ansatt i underkant av 300 leger, altså under én prosent av legene i Norge.

– Det kan umulig ses på som en massiv kompetanseflukt og en stor trussel.

Tunold mener at det er feil fokus, i en tid hvor det er rekordlange ventetider. Hun mener at man heller bør fokusere på å hjelpe pasientene og gi dem den behandlingen de trenger.