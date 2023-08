Den nasjonale høyrevinden blåste friskt i Tromsø ved forrige meningsmåling i juni.

Men nå går Høyre kraftig tilbake, viser NRKs nyeste meningsmåling.

Arbeiderpartiet styrker seg, og kan ved hjelp av Rødt beholde makta i Tromsø.

– Hvis den her målinga hadde blitt valgresultatet så ville med all sannsynlighet Gunnar Wilhelmsen ha fortsatt som ordfører, sier statsviter Jonas Stein ved UiT.

På litt over to måneder har Høyre stupt fra 26,9 til 18,7 prosent, viser målingen.

Strid om bompenger kan være blant forklaringene.

Partibarometer Tromsø august 2023 Oppslutning sammenlignet med måling i juni 2023. Parti Oppslutning Endring 22,4% AP +3,5 18,7% H −8,2 15,7% FRP +2,9 14,9% SV +3,2 5,8% MDG −2,0 5,8% R −1,4 5,4% INP +4,7 3,3% KRF +2,3 2,7% V −1,3 2,4% SP −1,2 2,9% Andre −2,5 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 605 intervjuer gjort i perioden 22.8.23–23.8.23. Feilmarginer fra 1,6–4,5 pp. Kilde: Norstat

Mister velgere til Frp og Arbeiderpartiet

Høyre har beholdt støtten til innføringen av bompenger i Tromsø.

Men deres mulige samarbeidspartner, Frp, har stilt ultimatum om avvikling av bompengene, noe som har ført til borgerlig kaos.

22. august stemte Høyre nei til byvekstavtalen med staten. Samme dag og dagen etter ble NRKs meningsmåling tatt opp.

Statsviter Jonas Stein ved UiT tror resultatet av målinga kan komme av at Høyre vingler når det kommer til bompenger. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Nå lekker Høyre velgere, også til erkefienden Arbeiderpartiet.

– På den ene siden mister de velgere til Frp, på den andre siden mister de velgere til Arbeiderpartiet. Kanskje kan det ha sammenheng med bompengesaken, at Høyre blir sett som at de vingler, og da lekker det velgere i begge endene, sier Stein.

Ap: – Kommer til å bli spennende

Arbeiderpartiet styrker seg fra junimålingen på 18,9 prosent, til 22,4 prosent i august.

Sammen med dagens samarbeidspartnere Sp, MDG og SV mangler de ett mandat for å få flertall.

– Dette kommer til å bli spennende, så er målinger og valg er valg. Vi har ei veldig god stemning i byen, og det lover godt for de siste fjorten dagene, sier arbeiderparti-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Hvis målinga blir valgresultatet, fortsetter trolig Gunnar Wilhelmsen som ordfører i Tromsø. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Han sier de vil stå for stabilitet, og kommer med et tydelig stikk til sin utfordrer.

– Vi skal fortsett å jobbe med det vi har gjort hele tiden. Så dette kommer til å bli bra og vi skal ikke vingle.

Høyre: – Ikke opptatt av taktikkeri

Høyres ordførerkandidat Anne Berit Figenschau vil heller sammenligne den nyeste målinga med forrige kommunevalg.

– Det her er ei måling som viser at det er fremgang fra sist kommunevalg. Også viser den at det kommer til å bli jevnt i Tromsø. Vi kommer til å mobilisere frem mot valgdagen, da får vi fasiten, sier Figenschau.

Høyres ordførerkandidat, Anne Berit Figenschau, mister velgere på ny meningsmåling. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

På spørsmål om det var taktisk lurt å stemme mot byvekstavtalen, svarer Figenschau:

– Vi er ikke opptatt av taktikkeri, vi er opptatte av hva som er det beste for Tromsø. En byvekstavtale er ikke bare milde gaver. Det legger store begrensninger på hvor vi kan utvikle byen, hvor vi skal bo og hvor vi skal bygge bolig og næring. Da må vi ha en bedre avtale.