For Sigrid-Helene Bakkeli kommer lettelsene for sent.

Det var på impuls at hun startet kafédrift på i Lyngen i Troms. Muligheten bød seg da et lokale ble ledig, og i januar 2020 kunne hun åpne dørene til «Kaffedråpen».

Drømmen om å skape en arbeidsplass for seg selv, ble imidlertid kortvarig.

To måneder inn i kafédriften stengte Norge. Siden da har det stort sett bare vært utfordringer for Bakkeli.

– Jeg hadde stengt fra mars til mai. Så var det en god sommer, og det gikk egentlig veldig bra helt til oktober. Men så gikk det fort nedover. Jeg hadde håpet at det skulle ordne seg, men det gjorde aldri det, sier hun.

Bakkeli syns det har vært tøft å drive kafé under pandemien. Foto: Privat

Skituristene uteble

Lyngen er et skieldorado. Før pandemien besøkte rundt 30.000 skiturister området hver vinter. Bakkeli fikk aldri oppleve å nyte godt av turistene.

– Man kunne sikkert levd lenge på de månedene med skiturister, sier hun.

I tillegg opplevde hun at lokalbefolkningen var redde for å samles på blant annet kafeen.

Bakkeli hadde en ansatt som hun til slutt måtte permittere. I ett år har hun selv tatt alle vaktene fra mandag til lørdag.

Rett før jul stengte hun dørene for godt.

– Det var blandede følelser, det var ikke det som var planen. Og det er mest trist for befolkningen, og for alle de eldre som mistet møteplassen sin, sier Bakkeli.

Rundt 30.000 skiturister besøkte Lyngen om vinteren. De fleste har uteblitt under pandemien, og for Bakkeli betød det enda mindre penger i kafékassa. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Med fraværende kunder, flere runder med restriksjoner, lettelser og lange arbeidsdager seks dager i uka, så hun ingen annen utvei.

– Det har vært tøft. Det er jo en utfordring å drive noe på en liten plass, du har ikke den kundestrømmen som du kanskje har i en by. Når det kommer sånt i tillegg, så blir det ganske umulig, sier Bakkeli.

Hun tviler på at hun starter opp kafédrift igjen i framtiden.

– Men man vet jo aldri.

Daglig leder i Northern Norway Travel, Stine Stangeland Haldorsen, er skuffet etter regjeringens pressekonferanse. Foto: Pål Hansen / NRK

Frykter kroken på døra for flere

Stine Stangeland Haldorsen er daglig leder i Northern Norway Travel, en turistoperatør basert i Tromsø.

Hun er skuffet etter regjeringens pressekonferanse.

– Jeg klarer ikke helt å se logikken i at vi fremdeles skal ha én meter når små og mellomstore bedrifter sliter så voldsomt som de gjør, spesielt her i Nord-Norge, sier Haldorsen.

Hun er klar på at det ikke er mulig med normalt drift, så lenge meteren opprettholdes.

– Det gjelder også for mange andre næringer, som for eksempel restauranter og hoteller, sier Haldorsen.

Hun er også bekymret for hva som vil skje dersom det ikke kommer flere lettelser på kravene for innreise til Norge.

– Nå er vi midt i nordlyssesongen her oppe, så vi vil nok se at turistene velger andre destinasjoner som Finland og Island.

Haldorsen frykter at det nå kan bli kroken på døra for mange aktører i landsdelen.

– Vi har jo fått midler gjennom kompensasjonsordninger, men nå er de aller fleste kassene skrapet. Nå går det heller på ren vilje, sier Haldorsen.

Vi er midt i nordlyssesongen, og Haldorsen er redd for at turistene velger Finland og Island om ikke innreiserestriksjonene lettes. Foto: Ole Christian Salomonsen

NHO skuffet over lettelsene

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, er glad for at samfunnet åpner mer opp igjen. Men er samtidig skuffet over at meteren opprettholdes.

– Det smerter bedriftene våre når de fortsatt ikke kan drive som vanlig. Vårt utgangspunkt er at når regjeringen avslutter de økonomiske kompensasjonsordningene, må restriksjonene fjernes, sier hun.

Reiselivsnæringa i nord har vært i hardt vær under pandemien, og Baik mener at de fortsatt går en usikker tid i møte.

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, mener at flere bedrifter er på bristepunktet. Foto: Dan Henrik Klausen

– Når regjeringa nå ikke fjerner meteren vil det fremdeles være dramatisk for mange. Det er godt at skjenkestoppen oppheves, men det er ikke nok til å berge reiselivsnæringa her nord, sier Baik.

Baik mener flere bedrifter i reiselivs- og overnattingsbransjen er helt avhengig av en langsiktig strategi. Flere står i økonomisk uføre, og er usikker på veien videre.

– Det er viktig at myndighetene setter seg ned med næringa og lager en gjenoppbyggingsplan. Dette har gått helsa løs for mange. I tillegg opplever næringa nå en stor kompetanseflukt. Det er alvorlig hvis de skal klare å gjenreise seg, slutter Baik.

