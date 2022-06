– Det er en kjempegod mulighet for ukrainske studenter. Det er mange unge folk som har flyktet fra Ukraina på grunn av krigen, og de trenger å fortsette med studiene.

Det sier ukrainske Anna Skrypalshchykova. Hun har studert ved UiT Norges arktiske universitet i Alta siden 2020.

Skrypalshchykova husker at det var en lang prosess da hun selv søkte studieplass i Norge, og setter derfor pris på at universitetet nå har tilrettelagt for ukrainske flyktninger.

Regjeringen har fått på plass en løsning som gjør at de ukrainske flyktningene har mulighet til å søke seg inn på et ekstraordinært studieopptak til høsten.

– Stor vilje til å stille opp for denne gruppen

Allerede i mars ba Kunnskapsdepartementet alle universiteter og høyskoler om å melde inn kapasitet til å ta imot ekstra studenter fra Ukraina.

Basert på dette har regjeringen økt budsjettene slik at det kan tilbys totalt 1000 ekstra studieplasser ved 23 utdanningsinstitusjoner.

NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo får flest av de ekstra plassene.

Her er fordelingen av de nye studieplassene: Ekspandér faktaboks Universiteter Nord universitet: 40 NMBU: 30 NTNU: 140 OsloMet: 80 UiT – Norges arktiske universitet: 40 Universitetet i Agder: 40 Universitetet i Bergen: 125 Universitetet i Oslo: 100 Universitetet i Stavanger: 50 Universitetet i Sørøst-Norge: 70 Vitenskapelige høyskoler Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo: 8 MF vitenskapelig høyskole: 6 Høgskolen i Molde: 30 Kunsthøyskolen i Oslo: 2 Norges handelshøyskole: 15 Norges musikkhøgskole: 4 VID vitenskapelig høyskole: 10 Høyskoler Høgskolen i Innlandet: 50 Høgskolen i Volda: 10 Høgskolen i Østfold: 30 Høyskolen Kristiania: 50 Høgskolen på Vestlandet: 50 NLA Høgskolen: 20

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, skriver til NRK at det er stor vilje blant utdanningsinstitusjonene til å stille opp for denne gruppen.

– Mange institusjoner har allerede startet opp eller lagt planer for tilpassede kurs, seminarer, sommerskoler og lignende.

Hoel understreker at selv om det er krigen i Ukraina som har utløst disse studieplassene, skiller ikke opptaket på nasjonalitet. Det skal være åpnet også for andre flyktninger.

– En del av den nasjonale dugnaden

UiT har siden mars har fått flere henvendelser fra ukrainske studenter, og siden da har de jobbet for å opprette et tilbud.

– Vi ba fakultetene se på hvilke program de kan tilgjengeliggjøre for et ekstraordinært opptak slik at vi kan gi et tilbud til de ukrainske flyktningene som kommer. Det er en del av den nasjonale dugnaden, sier avdelingsdirektør ved UiT, Heidi Adolfsen.

Kristian Stave mener det er viktig at flyktninger har mulighet til å studere. Foto: Aurora Berg / NRK

En av dem som tidlig begynte å jobbe for å ta inn ukrainske studenter er Kristian Stave ved Studentparlamentet ved UiT.

Det var etter å ha vært i kontakt med en venninne som flyttet fra Kyiv at han bestemte seg for å skrive en resolusjon om at ukrainske flyktninger skal få lov til å studere i Norge.

– Det hadde vært tragisk at hun, som velutdannet jurist, skulle bli sittende på et asylmottak om hun skulle komme hit.

Stave er derfor glad for tilbudet UiT har kommet med, spesielt at ukrainske flyktninger slipper unna de økonomiske kravene som stilles til internasjonale studenter.

Heidi Adolfsen, avdelingsdirektør ved UiT, forteller at flere emner, masterstudier og to bachelorer er tilgjengelig på engelsk. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vil ikke påvirke andres studieplasser

Avdelingsdirektøren ved UiT forklarer at dette opptaket ikke vil påvirke andre som har søkt seg inn på vanlig vis.

– Dette et ekstraordinært separat opptak, så det vil ikke påvirke de som søkte ved det ordinære opptaket eller har fått studieplass, sier Adolfsen.

Ved UiT i Alta er ukrainske Anna Skrypalshchykova klar for å ta de ukrainske studentene imot.

– Jeg har allerede masse informasjon om hvordan ting foregår ved universitetet her i Alta, så jeg skal ta dem godt imot, sier hun.