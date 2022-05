– Dette skal ikke pasienter trenge å oppleve når de er innlagt på sykehuset. Da skal de føle seg trygge og ivaretatte, sier Maria Cesilie Meyer.

30. mars ble hennes 85 år gamle mor innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge for en planlagt kreftoperasjon i munnen.

Før en CT-røntgen måtte hun ta av seg halskjedet. Anne-Lise la det i handveska si.

Kort tid etterpå skulle hun til operasjon. Hun tok av seg de to ringene sine og ga dem til en pleier på avdelingen.

Meyer sier hun fikk beskjed om at også disse skulle legges i håndvesken og låses inn i skapet hennes på firemannsrommet.

– Etter operasjonen la jeg merke til at skapdøren var åpen, men jeg tenkte ikke noe mer over det da, sier hun.

Anne-Lise Meyer fra Senja sier hun føler seg naken uten halskjedet og ringene sine. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Anmeldte saken

Dagen etter inngrepet ble hun flyttet til en ny avdeling. Om kvelden ble bagen med alle klærne hennes brakt til rommet. Men neste formiddag oppdaget Anne-Lise at både toalettmappen og håndvesken manglet.

Etter en leteaksjon ble de begge funnet i et nattbord på den andre avdelinga.

Lommeboken med bankkort lå i vesken, men smykkene var borte vekk.

– Vi har saumfart vesken flere ganger, sjekka foret og alle smålommer. Men de er ikke her, sier Maria Cesilie Meyer.

Alt av klær og utstyr som var med til sykehuset har vært gjennomsøkt.

Etter litt korrespondanse med sykehuset, anmeldte familien saken som mulig tyveri.

Datteren sier hun opplever at ansvaret for smykkeforsvinningen legges på moren.

– Mamma er en eldre dame, men hun er ikke svekket kognitivt. Hun har klare minner av det som hendte, og det hun forteller, står hun ved, sier Maria Cesilie.

Fagsjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Vil bli mer tydelige

Haakon Lindekleiv er fagsjef på Universitetssykehuset Nord-Norge. Han sier at sykehuset jevnlig opplever at pasienter glemmer igjen smykker, briller og klokker under innleggelser.

I denne konkrete saken har ikke sykehuset noen mistanke om at smykkene er stjålet.

– Vi tar på stort alvor det pårørende forteller i denne saken, og det er leit hvis de har opplevd dette som en bortforklaring, sier han.

Lindekleiv mener sykehuset har gode rutiner og sier pasienter blir oppfordret til å la verdisaker ligge igjen hjemme.

Denne oppfordringen ligger i dag på sykehusets nettside og i en brosjyre, men ikke i selve innkallingen.

– Vi vil gjennomgå rutinene våre som følge av denne hendelsen. Vi vil også tydeliggjøre i innkallingsbrevene at pasienter oppfordres til å la verdisaker bli liggende igjen hjemme ved planlagte innleggelser, sier Lindekleiv.

Ulik praksis

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det ulike rutiner for oppbevaring av verdisaker på de forskjellige avdelingene. Det ser man på sykehusets nettside.

Ved noen avdelinger oppbevares eiendeler på eget ansvar på avdelingen.

På landets største sykehus, Universitetssykehuset i Oslo, er det felles rutiner for oppbevaring av verdisaker.

Handtering av verdisaker ved Oslo Universitetssykehus Ekspandér faktaboks Pasienten får tilbud om deponering av verdisaker de har tatt med seg.

Sykehuset tar ikke ansvar for andre eiendeler enn de som er deponert.

Ved øyeblikkelig hjelp har akuttmottaket ansvar for at pasientens eiendeler og verdisaker overlates til eventuelt pårørende som følger pasienten.

Deponering av verdisaker skal registreres og kontrolleres av sykepleier og pasient, eventuelt nærmeste pårørende eller annen ansatt i avdelingen hvis pasienten ikke er i stand til det.

Verdisakene legges i en verdipose, og deponeringen registreres i DIPS (digitalt journalsystem).

Et deponeringsskjema fylles ut. Én del legges i verdiposen, en annen del gis til pasienten og den tredje delen oppbevares i avdelinga.

Sikkerhetsavdelingen tilkalles for transport av verdiposen fra avdelingen. Verdiposen skal oppbevares i en dedikert safe som er plassert ved alle lokalisasjoner ved sykehuset.

Ved utskrivelse kontaktes sikkerhetsavdelingen for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av verdipose til pasienten.

Sikkerhetsavdelingen overleverer den forseglede verdiposen direkte til pasient eller til sykepleier. Sykepleier sammen med pasient/pårørende kvitterer på deponeringsskjema i posen og påser at innholdet stemmer. Kilde: Oslo universitetssykehus

Hittil i år har Troms politidistrikt mottatt tre anmeldelser om mulige smykketyverier på UNN i Tromsø.

Samtlige saker er blitt henlagt, også den til Anne-Lise Meyer fra Senja.

– Vi har begrensa med informasjon i saken. Det vil bli vanskelig å avgrense tidsrom å etterforske i, sier politiadvokat Malene Kjemsaas i Troms politidistrikt.

Politiadvokat Malene Sofie Kjemsaas i Troms politidistrikt. Foto: Troms politidistrikt

Hun legger til at politiet har sett på de tre sakene samlet for å se om de kunne være knyttet til hverandre. Men det er det ingenting som tilsier.

– Det er tre tilfeller i løpet av tre forskjellige måneder. Pasientene som har mista ting, har vært innlagt på ulike avdelinger på UNN. Og i to av tilfellene er det noe uklart om forsvinningene har skjedd mens vedkommende var på UNN, eller om det kan ha skjedd forut for dette.

Mistanke om tyverier fra sykehuset i Tromsø er ifølge Kjemsaas ikke noe utbredt problem.

Halskjedet fikk Anne-Lise Meyer i 70-årsgave fra sin mann. Forsvant under innleggelse på UNN. Foto: Privat foto

– Viktig med gode rutiner

Odd Arvid Ryan er pasientombud for Troms. Han sier det er viktig at sykehusene har gode rutiner for hvordan de skal ta vare på pasientenes verdisaker.

– Man har jo gjerne med seg gjenstander og verdier på sykehuset, for eksempel mobiltelefon, og det kan være et stort tap at verdisaker blir borte under sykehusopphold. Da er det viktig at sykehuset har rutiner for å registrere og sørge for trygg oppbevaring av verdisaker.

Men det finnes ingen lover eller forskrifter som regulerer dette.

Forvaring og sikring av verdisaker ved sykehus omfattes ikke av Pasientrettighetsloven.

Mange sykehus har likevel utarbeidet rutiner for hvordan verdisaker skal oppbevares.

Dette gjelder først og fremst planlagt behandling, påpeker Ryan.

– Noe annet er det ved akutte innleggelser og øyeblikkelig hjelp. Da er det en risiko for at verdisaker går tapt eller forsvinner. Det er en risiko man må tåle. Da handler det om å redde liv og sette til side alle andre hensyn.

Gullringen med ni røde rubiner var den mannen hennes fridde til henne med. Anne-Lise Meyer mista to ringer og et halskjede under sitt opphold på Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Privat foto

Ni rubiner, ni barn

Anne-Lise Meyer er i ferd med å miste håpet om å få se sine kjære smykker igjen.

– Det sies jo at det som ikke er brent eller stjålet, vil dukke opp før eller siden. Men jeg tror nok det har vært en neve nede i veska, sier hun.

Vaskeriet på sykehuset er blitt bedt om å holde utkikk etter ringene og kjedet. Også alle gullsmedene i byen er kontaktet.

Anne-Lise og mannen Knut fikk ni barn og et langt ekteskap. Foto: Privat foto

For 85-åringen fra Senja var det alle minnene knyttet til smykkene som betydde mest. Halskjedet var 70-årsgave fra mannen.

Gullringen med ni røde rubiner fikk hun i gave av da han kom hjem fra Gaza i 1960. Senere ble den et symbol på de ni barna de fikk.

Meningen var at ringen med rubinene skulle gå i arv til datteren Maria Cesilie.

Gifteringen med inskripsjonen «Din Knut» forsvant da Anne-Lise Meyer ble operert for kreft på Universitetssykehuset Nord-Norge i mars. Foto: Privat foto

Gifteringen med inskripsjonen «din Knut» på innsiden, skulle en annen av døtrene arve.

Anne-Lise Meyer knuger fingrene sine i fanget.

– Jeg kjenner ikke hendene mine igjen. De føles nakne. Jeg har brukt ringene helt siden jeg fikk dem, sier Anne-Lise Meyer,

I fjor ble hun enke etter at Knut ble syk og døde.

Nå vurderer hun å søke erstatning for tapene. Kanskje hun kan kjøpe seg et nytt smykke.

– Men det blir jo ikke det samme, sier hun.