Anmeldte voldtekt etter 13 år – da samme mann voldtok venninnen

Både overgriperen og de to kvinnene har kjent hverandre lenge. Det opplyser Per Magne Kristiansen, som er bistandsadvokat for kvinnen som først ble voldtatt.

39-åringen fra Alta må svare for to svært grove voldtekter når saken kommer opp i tingretten i juni. Dette har skjedd, ifølge tiltalen:

September 2006: På en adresse i Innlandet holdt han en kvinne fast og truet med å kvele henne med en pute. Han voldtok henne og krenket henne seksuelt på flere måter, før han helte sprit på henne og truet med å tenne på. Voldtekten pågikk i flere timer, mens kvinnens datter befant seg på naborommet.

Mai 2019: På en adresse i Alta lenket han en kvinne fast og kneblet henne med teip, før han krenket henne seksuelt og voldtok henne gjennom åtte timer. Han påførte henne også brannsår og filmet deler av hendelsen.

Det var iFinnmark som først omtalte tiltalen.

– Var ikke sterk nok

Advokat Per Magne Kristiansen sier kvinnen som ble voldtatt i 2006, ikke var i stand til å ta oppgjøret med voldtektsmannen i tiden etterpå.

– Det skjedde en forferdelig masse ting som ikke ble anmeldt, men som hun har klart å få litt distanse til, fysisk og ikke minst følelsesmessig. Hun føler seg sterk nok til å gjøre noe med det nå. Det var hun desidert ikke i perioden etter at det skjedde.

Per Magne Kristiansen er bistandsadvokat til den ene av de to fornærmede kvinnene. Hun forklarer at hun ble voldtatt i 2006. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Etter det Kristiansen har forstått, betrodde offeret seg først til kvinnen som ble voldtatt i fjor. Da politiet senere tok kontakt, var hun i stand til å vitne mot 39-åringen.

– Det er åpenbart at det har vært en påkjenning som det har vært veldig vanskelig for henne å leve med, men som hun nå har tatt mot til seg for å gjøre noe med, sier Kristiansen.

Påstand om forvaring

I tiltalen er det lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 10 år.

Per Zimmer er forsvareren til den voldtektstiltalte 39-åringen fra Alta. Foto: Petter Strøm / NRK

39-åringens forsvarer, Per Zimmer, ønsker ikke å kommentere hvordan klienten hans forholder seg til den alvorlige tiltalen.

– Tiltalte vil gjøre rede for hvordan han stiller seg til tiltalen i retten. Han ønsker ingen publisitet rundt saken nå og vil ikke bidra til dette ved å kommentere saken utover dette, sier Zimmer til NRK.

Benny Solheim er bistandsadvokaten til kvinnen som har anmeldt voldtekten i 2019. Han ønsker heller ikke å kommentere saken.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En type straff der hovedformålet er å beskytte samfunnet mot en farlig lovbryter.

Sones i forvaringsanstalt, vanligvis på Ila.

En som finnes skyldig i å ha begått et alvorlig voldslovbrudd, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller et annet alvorlig lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet, kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff.

Det må være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Straffen har ikke en endelig slutt-tid. Domstolen vurderer om den dømte kan prøveløslates når minstetiden utløper.

Tidsrammen kan forlenges med inntil fem år om gangen, og en slik forlengelse må også skje ved dom.

Kilde: snl.no

Lang tiltale

I tillegg til de to voldtektene er det ytterligere 12 lovbrudd 39-åringen må svare for i retten.

Han er tiltalt for å ha sparket sin egen hund gjentatte ganger, i strid med dyrevelferdsloven.

Åtte ganger skal han ha ødelagt TV-er, telefoner og annet som tilhørte fengselet i Vadsø, hvor han tidligere har sittet inne.

Han har kjørt både bil og snøskuter uten førerkort, og dessuten kjørt snøskuter utenfor lovlig løype.