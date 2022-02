Sterke reaksjoner i nord – russisk ambassadør droppet Kirkeneskonferansen

– I natt kom nyheten vi har frykta. Russland har invadert Ukraina. Det meldes om luftangrep en rekke plasser - også i hovedstaden Kyiv. Våre tanker får til det ukrainske folket, innledet en tydelig berørt ordfører i Sør-Varanger Lena Bergeng Kirkeneskonferansens andre dag.

Den årlige Kirkeneskonferansen samler politikere, næringslivsfolk og media fra både Norge, Russland og andre nordiske land for å utvikle samarbeid i nordområdene. Men da deltakerne våknet i dag, hadde altså Russland gått til krig mot et naboland. I morgentimene i dag vurderte arrangørene å avlyse konferansen, men kom til at det var riktig å fortsette.

Russland har i natt invadert Ukraina og startet flere angrep på ulike byer. Nær hundre mennesker skal være drept i angrepene.

Bergengs åpningstale var egentlig ikke en del av planen, men det var viktig for ordføreren å presisere at folk-til-folk-samarbeidet fortsatt skal opprettholdes.

– Våre naboer i øst er nå enda viktigere enn før.

Ordfører Lena Bergeng i Sør-Varanger, deltok i flere diskusjoner under Kirkeneskonferansen. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Skjør dialog

Samtidig steg spenningen på Kirkeneskonferansen. Der deltok ikke den russiske ambassadøren på noe av arrangementet i dag, heller ikke festmiddagen onsdag kveld.

Etter at agendaen på konferansen endret seg fra den originale planen til å bli sterkt preget av konflikten i Ukraina, ble den russiske ambassadøren lite fornøyd.

– Neste gang må dere fortelle oss at dere ikke trenger oss på konferansen. Da kommer vi ikke. Da kan dere diskutere hva enn dere vil. Men dere trengte ikke den russiske deltagelsen denne gangen, sa Teimuraz Otarovich Ramishvili fra talerstolen onsdag.

I dag avslo Ramishvili bestemt alle forespørsler fra NRK om intervju.

Russlands ambassadør i Norge, Teimuraz O. Ramishvili, under Kirkeneskonferansen onsdag. Torsdag valgte han å holde seg på utsiden av konferansen. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Usikkerhet og sjokk om krigen i Ukraina

Det som skjer i Ukraina sjokkerer Bente Haug, som er viserektor ved Norges arktiske universitet (UiT). Hun er tidligere fylkespolitiker i Ap og har flere internasjonale studenter.

– Det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til et naboland som har gått til angrep på et annet land og bryter folkeretten.

Haug er også på Kirkeneskonferansen og hun savner klare og tydelige signaler fra norske myndigheter om hvordan nordområdene skal forholde seg til en slik situasjon.

I likhet med Bergeng synes også Haug at det er viktig å opprettholde gode relasjoner til russiske institusjoner og folk.

– Vi må vite at det vi gjør er innafor for det som Norge mener nå er en fornuftig måte å håndtere situasjonen på.

Bente Haug er sjokkert av det som skjer i Ukraina, hun vil ha tydeligere retningslinjer på hvordan man skal forholde seg til en slik situasjon. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Ikke noe å bekymre seg for

– Det er viktig å presisere at dette ikke er farlig for oss som er i Troms og Finnmark.

Som fylkesordfører i Troms og Finnmark stiller Tajei Jensen Bech (Ap) seg i solidaritet med det ukrainske folket som må oppleve en slik konflikt.

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech er sikker på at krigen i Ukraina ikke er farlig for storfylket i nord. Foto: Svein Lian

Han er sikker på at angrepene i Ukraina ikke kommer til å påvirke samarbeidet langs den norsk-russiske grensa. Bech mener en god dialog i nord er fredsskapende.

Eller som ordføreren ordla seg fra talerstolen og som ambassadøren gikk glipp av: – Vi fordømmer Russlands aggresjon overfor en suveren stat, men vi fordømmer ikke det russiske folket. Det russiske folket er våre innbyggere, naboer, kollegaer, venner og familie. Min jobb med å opprettholde dialogen og folk-til-folk-samarbeidet med våre naboer i øst, er enda viktigere.