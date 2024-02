Medvedev gikk over den islagte Pasvikelva i Finnmark og tok seg inn i Norge i januar i fjor. Han sa at han ble forfulgt og beskutt under flukten over grensa.

Senere forklarte han at han hadde vært soldat for Wagnergruppen og vært vitne til krigsforbrytelser i Ukraina.

Han hadde sett andre avhoppere bli drept med slegge, og var redd for å lide samme skjebne.

Fortellingen hans ble formidlet av menneskerettsgruppa Gulagu.net.

Opphold, men ikke asyl

Men bakgrunnen hans gir ham ikke rett til asyl, ifølge norske myndigheter.

– Han har likevel fått midlertidig opphold i Norge på grunn av sikkerhetsrisikoen det innebærer å sende ham tilbake til Russland, sier Medvedevs forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, til Dagbladet.

Han forklarer at oppholdstillatelsen kan fornyes, men den har flere begrensninger. Den gir ikke rett til permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap senere.

Risnes har så langt ikke besvart NRKs henvendelse.

Brynjulf Risnes er forsvarer for Andrej Medvedev. Foto: Tom Balgaard

Ikke regulær soldat

Advokaten forklarer til Dagbladet at Medvedevs rolle som soldat i Wagnergruppen har vært utslagsgivende. En soldat er i utgangspunktet ikke ansvarlig for det et lands væpnede styrker gjør.

Men Wagnergruppen er ikke formelt en del av Russlands forsvar, slik norske myndigheter ser det.

– Selv om Wagner-gruppa ikke formelt var en del av de russiske styrkene på det aktuelle tidspunktet, fungerte de likevel som en del av det russiske militæret i krigen i Ukraina. Jeg mener derfor at han skal ha full beskyttelse som flyktning, og kommer derfor til å klage på avslaget, sier advokaten til Dagbladet.

Kan gi viktig vitnemål

Menneskerettsaktivist Vladimir Osetsjkin møtte Medvedev i Oslo i februar i fjor.

Aktivisten mener den antatte Wagner-avhopperen levde i livsfare i Russland.

– Det var høy risiko for at han ville dø. Det var nødvendig å redde hans liv.

Han hevder at Medvedev kan gi et viktig vitnemål mot Russlands president Vladimir Putin og Wagner-gruppen i en eventuell internasjonal etterforskning av russiske krigsforbrytelser.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (t.v.) møter den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin på Gardermoen i februar i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kjenner ikke vedtaket

Til NRK sier Medvedev at han ikke er klar over vedtaket.

– Hvis jeg har fått avslag, kommer jeg vel til å bli deportert, sier han.

– Hva er din reaksjon på avslaget?

– Hvem har sagt det?

– Dagbladet. Hvis det er riktig, hva tenker du om det?

– Det er ikke riktig, derfor har jeg ingen mening om det.

– Er du overbevist om at det ikke er riktig?

– Jeg har lest mine dokumenter og jeg bor her i Norge. Jeg kan ikke kommentere dette mer. Dere må snakke med advokaten min, sier Medvedev til NRK.

Denne luftpistolen hadde Andrej Medvedev med seg i Oslo sentrum. Han forklarte at det var til selvforsvar. Foto: Politiet

Straffesaker

Medvedev har vært i politiets søkelys flere ganger etter at han kom til Norge.

I april var han i retten tiltalt for et barslagsmål, å bære luftpistol på offentlig sted og for politivold. Han ble frikjent for det siste, men innrømte de andre forholdene.

I september ble han igjen arrestert i Sør-Varanger da han angivelig prøvde å krysse grensa til Russland.