– Et ledd i den negative sikkerhetspolitiske spiralen i nord

Seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt, Andreas Østhagen, sier avsløringen viser hvor viktig Svalbards geopolitiske posisjon er.

Han peker på at den sikkerhetspolitiske betydningen til Svalbard øker, og det til tross for at det ikke er militær tilstedeværelse der.

– Dette er enda et ledd i den negative spiralen vi ser i nordområdene, og i forholdet mellom Norge og Russland for øvrig, sier Østhagen.

Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Foto: Oslo Nye Høyskole

Onsdag avslørte NRK at den russiske generalkonsulen i Barentsburg, Andrei Chemerilo, har en tilknytning til den militære etterretningstjenesten GRU.

NRK har samarbeidet med russiske eksiljournalister hos Dossier Center, for å gå gjennom bakgrunnen til de russiske diplomatene i Norden. Denne tilknytningen har senere blitt bekreftet av andre kilder.

Avsløringen er gjort i forbindelse med dokumentaren «Skyggekrigen», som er et samarbeid mellom kringkasterne i Norden.

Selv avviser han overfor NRK å være tilknyttet russisk etterretning- eller spesialtjenester.

– Spenningen øker

Avsløringen vil bidra til å legge press på det norskrussiske forholdet, som allerede er på et bunnpunkt etter Den kalde krigen, sier Andreas Østhagen.

– Vi har sett den økte spenningen over de siste årene. Med nærheten Svalbard har til den russiske Nordflåten, så er det ikke helt bemerkelsesverdig at Russland vil ha kontroll på det som skjer er.

– Russland har strategiske, økonomiske og politiske interesser der, og det er lite vi kan gjøre med det, mener han.

Østhagen er ikke overrasket over at generalkonsulen i Barentsburg skal være tilknyttet GRU.

Stian Bones, professor i historie professor i historie ved UiT – Norges arktiske universitet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Stian Bones, professor i historie ved UiT – Norges arktiske universitet, er heller ikke overrasket.

– Russland følger nøye med. De er opptatt av at andre ikke utnytter eller planlegger å utnytte øygruppa militært på noe vis. Men øygruppa er norsk, det er norske lover som gjelder, sier han.

Professoren sier at Barentsburg er en by på norsk territorium, og at det er selvsagt at norske myndigheter må følge nøye med på det som skjer der.

Lilli Wikstrøm, arkitekt bosatt på Svalbard. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Skummelt, men ikke overrasket

I Longyearbyen på Svalbard har folk fått med seg nyheten om den russiske generalkonsulen.

Lilli Wikstrøm synes det er skummelt, samtidig som hun mener det er naivt å tenke at det ikke kunne skje.

– Vi befinner oss på en viktig geopolitisk plass, med korte avstander og hvor det skjer masse.

Det samme sier Arnhild Nilsen.

– Jeg ble ikke overrasket. Man bor jo like i nærheten, så det er nesten som at man venter at de banker på døra, sier hun.

Arnhild Nilsen bor på Svalbard. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Sjefen for Visit Svalbard, Ronny Bruvoll, sier folket på øygruppa er klar over Svalbards posisjon.

NRK-avsløringa får ingen umiddelbare konsekvenser for organisasjonen.

Bruvoll viser til at de har avsluttet samarbeidet med det statseide russiske gruveselskapet Trust Arcticugol, som også driver med turisme.

– Ellers har vi gått ut med info til egne ansatte om at de må være varsom med bruk av egne telefoner, hvis noen velger å reise til Barentsburg eller Pyramiden, sier han.

Den samme informasjonen har de gitt til bedrifter, sier reiselivssjefen.

Ronny Brunvoll, daglig leder for Visit Svalbard. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Mener Ukraina-krigen gjør Svalbard viktigere

Longyearbyens lokalstyreleder, Arild Olsen, føyer seg i rekken av mennesker som ikke er overrasket over generalkonsulens tilknytning til etterretningstjenesten GRU.

Olsen ønsker ikke å ta stilling til om han bør bli utvist.

– Men jeg har en betraktning om det jeg hører av retorikk og narrativ som kommer fra Barentsburg. De er ganske lik det vi hører fra russiske myndigheter ellers.

– Etterretningseksperter sier at Svalbard har blitt enda viktigere etter at Russland gikk inn i Ukraina. Hva tenker du om det?

– Jeg tror det er en riktig betraktning. Det er noe vi forholder oss til og har tatt forholdsregler for, som alle andre myndigheter.

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen (Ap). Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Olsen sier at NRK-avsløringen ikke vil endre Longyearbyen lokalstyres holdning overfor innbyggerne i Barentsburg.

– Men vi skal ikke være naiv. Vi skal ta det på alvor. Jeg tror dette vil endre holdningen til folk. Når det kommer så opp i dagen, så tror jeg folk vil gjøre seg sine egne tanker, sier han.

