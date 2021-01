– Ulykken har skjedd cirka fem kilometer nord for Kantornes. Det er tre biler og seks personer involvert. En person sitter fastklemt i kjøretøyet, opplyste operasjonsleder Christian Andreassen tidligere i kveld.

Nå melder politiet at to personer er omkommet. En person er sendt med ambulansehelikopter til Universitetssykehuset Nord Norge. Politiet jobber med å varsle pårørende.

Operasjonslederen opplyser at E8 er sperret i begge kjøreretninger og at den kan bli stengt lenge. Nå ber han bilistene ta hensyn.

Ulykken har skjedde fem kilometer nord for Kantornes i Lavangen

– Det er glatt på stedet og trafikken blir omdirigert via Kantornes. Vi oppfordrer folk til å ta det med ro og benytte omkjøringsmuligheten, hvis det er mulig, sier han.

Ikke langt fra ulykkessted som krevde fem liv i 2011

Vitner forteller til Nordlys at ulykken har skjedd like sør for der midtdeleren slutter, ikke langt fra stedet der fem mennesker omkom i en ulykke i 2011.

Det er ikke midtdeler der ulykken har skjedd nå.