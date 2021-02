Alvorlig smittesituasjon i nord: Flere virksomheter rammet og treningskjede stenger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ordfører Kari Anne Opsal forventer at flere hundre innbyggere tester seg de neste dagene. Søndag ettermiddag er 600 på lista for testing fra og med mandag.

– Vi skal kontakte 1300 personer som kan være berørt av utbruddet. Vi ber om tålmodighet og forståelse for dette arbeidet. Vi blir ikke ferdig i dag, men vi skal ta kontakt, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

Sent lørdag kveld ble 800 personer satt i karantene etter flere nye smittetilfeller. Alle de smittede har vært på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad i Harstad.

Flere virksomheter i Harstad er rammet som følge av dette. En avdeling i Bergseng barnehage er stengt, det samme gjelder en avdeling ved Bergsodden sykehjem. Også Universitetet er berørt.

– UNN Harstad setter krisestab i ettermiddag. En person er smittet, og det kan være flere nærkontakter som bør gå i karantene, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

UNN Harstad setter krisestab søndag ettermiddag. Foto: Veronica Turnage / NRK

Stenger treningssentre i Tromsø

Det aktuelle treningssenteret i Harstad er nå stengt for besøkende. De som har trent i aktuelle tidsperioder hvor smittebærere har trent har fått beskjed om å gå i karantene. Personer som har trent på senteret den siste uken er bedt om å teste seg, og gå i karantene frivillig.

I 12:30-tiden søndag informerte også Tromsø kommune at treningskjeden Feel24 stenger ned sine fem lokaler.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Bevegelsesmønsteret til noen av dem som er smittet er sånn at vi ber alle som har vært på Feel24 sine treningssentre på Håpet og i Strandgata hele den siste uken om å teste seg dersom man har symptomer, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.

Søndag morgen fikk Tromsø kommune svar på 375 prøver. Det ble bekreftet tre nye smittede personer. Over 30 personer er isolert på grunn av koronaviruset.

Smitte fra Viken fylke

Sent lørdag kveld tok kommunen kontakt med FHI. Årsaken er at de jobber ut ifra en teori om at smitten i Harstad kan være det muterte viruset. Smitten i Harstad er sporet tilbake til en kommune i Viken fylke.

– Vi snakker trolig om noe som er mer smittsomt. Det fikk vi indikasjon på når flere ble smittet på kort tid, uten å være nærkontakt. Inntil vi får mer informasjon fra smittesporingsteamet i Viken er ting uklart, sier Holte og Opsal.

Harstad kommune har innført en rekke strenge tiltak som trer i kraft fra søndag.

– Det forrige store utbruddet i Harstad klarte vi å få kontroll over, og jeg har trua på at det samme skal skje denne gangen også, avslutter Kari Anne Opsal.

UKLAR SITASJON: Ordfører Kari Anne Opsal og kommuneoverlege Jonas Holte. Foto: Martin Mortensen / NRK