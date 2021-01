Alvorlig arbeidsulykke i Alta

Situasjonen blir betegnet som svært alvorlig for en person som mandag formiddag var utsatt for en fallulykke i Alta. Hendelsen skjedde hos en bedrift på industriområdet Aronnes.

– Person har falt ned på et betonggulv og fått et skap over seg, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt.

Fallet var på flere meter.

Den skadde er nå sendt med et ambulansehelikopter til UNN i Tromsø, ifølge Finnmarkssykehuset. Helikopteret rykket fra Tromsø. Ulykken ble meldt til nødetatene litt over klokken 10 mandag formiddag.

– De har jobbet på stedet siden vi fikk meldingen litt over klokken ti, og han er fremdeles bevisstløs. Det fremstår som veldig alvorlig, sier Øvergaard.