Alta vil forbli i Finnmark

Politikerne i Alta har enstemmig vedtatt at man ikke vil sende søknad om å få bli en del av fremtidige Troms fylke. Dermed vil Alta forbli i Finnmark, når dagens storfylke splittes. Fylkestinget bestemte seg i februar for at Troms og Finnmark blir to fylker igjen fra 1. januar 2024. På tirsdag ble det avholdt en rådgivende folkeavstemning, og 50,06 prosent stemte for å bli i Finnmark.