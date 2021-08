Alta IF slo Tromsø IL ut av cupen

Oppgjøret mellom lillebror og storebror i nord ble akkurat så artig som de mest optimistiske hjemmesupporterne håpet på.

Først scoret Christian Reginiussen etter et kvarters spill. Omar El Ghaouti fulgte opp før halvtimen var gått.

Kent-Are Antonsen reduserte for Tromsø ett minutt på overtid av første omgang, og lagene gikk til pause med 2–1.

Mot slutten av kampen presset Tromsø hardt, men skuddene gikk utenfor. I stedet var det Alta som kunne sikre ledelsen. Christian Reginiussen headet inn 3–1 på et hjørnespark fra Mathias Dahl Abelsen ni minutter før slutt.

Reginiussen ble kåret til Altas beste spiller.

Alta stilte med tre tidligere TIL-spillere: Morten Gamst Pedersen (40 år om en måned), Hans Norbye (34) og Tore Reginiussen (35). Sistnevnte ble byttet inn med 20 minutter igjen av kampen, og nå spilte forsvarskjempen spiss, slik han har sagt at han ønsket.

Har slått Tromsø før

Det var en spent stemning før Alta IF og Tromsø IL skulle møte hverandre til en nordnorsk cupbatalje i Finnmarkshallen søndag ettermiddag.

Lagene har møtt hverandre flere ganger i cupen, og til tross for divisjonsforskjellen har de gule og blå fra Alta klart å hamle opp med «Gutan».

For tre år siden ble det Tromsø-seier etter ekstraomganger, men både i 2005 og 2011 slo Alta ut «storebror».

I 2011 vant finnmarkingene over det som var et medaljejagende eliteserielag og kom seg videre til kvartfinalen.

Alta-trener Vidar Johnsen håpet på en ny cupbombe.

– Det hadde vært helt fantastisk å ta dem i 2021. Jeg var med på seieren i 2011, og det var en god følelse, sa han til NRK før kampen.

– Storebror kommer på besøk og det er på tide å gi ham litt deng!

Trener på Alta IF, Vidar Johnsen håper på en reprise av cupseieren i 2011. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– TIL har alt å tape

Morten Gamst Pedersen har to perioder i TIL på CV-en og gledet seg til å møte gamleklubben som Alta-spiller.

Men det er to divisjoner mellom lagene, og Gamst Pedersen mente at TIL burde gå greit igjennom disse rundene i cupen.

– Vi har lyst til å gjøre det vi kan for å gi dem en kamp, og det hadde vært utrolig morsomt å slå ut et eliteserielag.

Morten Gamst Pedersen gleder seg til å måle krefter mot Eliteserielaget TIL. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Skal ikke gå i den samme fella to ganger

– Et eliteserielag skal vel klare å hamre opp med et 2. divisjonslag, men vi har sett før at cupen er svært vanskelig, sa TIL-spilleren Magnus Andersen, som har en fortid i Alta.

Finnmarking og TIL-spiller, Magnus Andersen er klar for å møte gamle laget søndag. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Finnmarkingen hadde akkurat gått over til TIL da Alta slo dem i cupen i 2011. Han ville gjøre alt for å unngå en reprise.

– Vi skal ikke gå i den samme fella to ganger, vi skal lære av det som har skjedd, sa han før kampen.

Men den ambisjonen var ikke nok til å slå et tent og disiplinert Alta-lag.

NRK sendte cupoppgjøret fra klokka 14.00: