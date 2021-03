Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I motsetning til reisende fra Oslo til Tromsø, må reisende fra Oslo til Svalbard teste negativt for korona maks 24 timer før de kommer til øygruppa. At reisende på samme fly, med ulik destinasjon, må forholde seg til smitte forskjellig får Egeland til å reagere.

Nils Ingvar Egeland er fra Vigeland i Lindesnes kommune, men har bodd på Svalbard siden 2015. Foto: Privat

– Jeg føler meg trygg på å reise hjem til øya når jeg har testet negativ. Jeg har ikke noe imot selve testen, men det er frustrerende å sitte ved siden av en person på samme fly som slipper det. Det kan være en potensiell smittebærer på akkurat samme fly, sier han.

Det var forrige uke Egeland gikk om bord i flyet fra Oslo Lufthavn Gardermoen som skulle videre til Longyearbyen etter stopp i Tromsø.

Under flyreisen på vei nordover mot Tromsø lufthavn Langnes følte Nils Ingvar Egeland for å lufte tankene sine i Facebookgruppen «Ris & Ros Longyearbyen».

Flyet var fullt på grunn av vinterferie i landsdelen. Flere av passasjerene skulle til Svalbard, mens andre tok til takke med avgang i Tromsø.

Facebookinnlegget til Nils: Ekspandér faktaboks Sitter i Tromsø nå på vei opp til Longyearbyen etter å ha flydd fra Oslo i dag morges. Testet negativt på den obligatoriske Corona testen som er innført for å reise opp i går kveld klokka 19.00, altså vel innenfor de 24 timene som er kravet til testen. Jeg er positiv til at alle som skal reise til Svalbard i disse tider skal ta en Corona test før reise, også selv om testen og fit-to-fly attesten totalt koster 1195.- denne kostnaden kan jeg ta. Det som forundrer meg og som også frustrerer meg litt er at vi som skal videre til Svalbard fra Tromsø satt blandet på samme flyet med folk som skulle fra Oslo til Tromsø. Meg bekjent så er det ikke krav om testing for å fly til Tromsø. Flyet i disse ferietider var ganske fult på vei til Tromsø mens det kanskje er 20 prosent av disse passasjerene som skal videre til Svalbard. Jeg kan forstå at det er pressede tider for flyselskapene og at å sette opp en direkteflygning til Svalbard ikke er lønnsomt. Jeg synes likevel at når det nå er innført testkrav så burde det kanskje vært gjort noen tiltak for å skille passasjerer som skal siste biten fra Tromsø til Svalbard. F.eks at vi kunne sittet avskilt fra resten i flyet istedenfor blandet sånn som nå. Kanskje det er noe som kunne vært tatt tak i? Jeg gleder meg uansett til å komme opp igjen til Isholmen i nord og skal gjøre mitt for å opprettholde smittevernregler og være så sikker som mulig.

Bør tenke mer kreativt

Egeland forteller at han sjelden bruker sosiale medier for å uttrykke meninger. I dette tilfellet mener han det er riktig. Han skulle ønske det fantes bedre løsninger i situasjonen vi står i.

– Det burde kanskje vært en bedre ordning for å unngå mest mulig forflytning av folk. For eksempel kunne reisende til Svalbard blitt separert fra de andre, enten på flyplassen eller på selve flyet. Det er enkle grep som ikke burde ta mer tid eller koste mer for flyselskapene, mener han.

Longyearbyen på Svalbard. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Ved ankomst i Tromsø må også de som skal til Svalbard gå av flyet for å gå gjennom passkontroll. Egeland mener det hadde vært bedre om man kunne gjennomført kontrollen enten i Oslo eller på flyet.

Han mener det er viktig å ta de grepene man kan for å unngå at smitte tas med til et sårbart øysamfunn.

– Jeg vet hvor små marginene er her oppe, sier han.

Til NRK skriver Visit Svalbard at de ikke har en spesiell kommentar til denne saken, men at de er klar over paradokset.

Gir en falsk trygghet

Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus, Knut Selmer, er bekymret for at flere tar turen til Svalbard i vinterferien etter at helseminister Bent Høie (H) sa det var greit å reise på hytta eller hotell i vinterferien.

– Det er ikke egne reiseråd for Svalbard, så da kan folk tolke det som de vil, dessverre. Jeg ser ikke på en slik feriereise som en nødvendig reise, sier Selmer.

Smittevernlege ved Longyearbyen sykehus, Knut Selmer tror koronatesten i Oslo gir en falsk trygghet Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Han sier at ingen har spurt helsepersonell på Svalbard om hva de mener om den aktuelle problemstillingen Egeland tar opp. Han understreker at han selv ikke har vært med å innføre den aktuelle ordningen på fly, og viser til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg kan heller ikke svare på enkelthendelser da jeg er opptatt av smittevernet for en hel befolkning, sier Selmer.

Han mener det er usannsynlig å bli smitta på et fly hvor alle har munnbind. Likevel mener han at koronatesten i Oslo kan gi en falsk trygghet.

– Blir en person smitta dagen før reisen for eksempel, vil ikke testen gi utslag. Det er et problem jeg er svært opptatt av, sier Selmer.

Helse – og omsorgsdepartementet har ikke besvart NRKs henvendelser i helga.