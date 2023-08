– Et syn som kan ta pusten fra deg, skriver Copernicus, som er en del av EUs romprogram.

Det er en av deres satellitter som fanget opp mønsteret i Barentshavet torsdag.

Den spektakulære algeskyen dekker et område på 200.000 kvadratkilometer, omtrent halvparten av Norges areal.

Fargespillet strekker seg fra kysten av Øst-Finnmark og mot nordøst, nesten helt til Novaja Semlja i Russland.

Også langs kysten av Finnmark kan man i disse dager se at vannet farges blågrønt. Men de tetteste forekomstene er et stykke ut i havet, viser satellittbildet.

Knøttsmå, men tallrike

Lars Johan Naustvoll er forsker ved Havforskningsinstituttet og er godt kjent med algen som danner mønsteret.

Alt tyder på at det er Emiliania huxleyi. De største eksemplarene strekker seg opp mot 1/200 millimeter.

Forsker Lars Johan Naustvoll er fascinert av algene som danner skarp avgrensede bånd i havet. Foto: Tor Birkeland

– Det er en mikroskopisk alge som danner oppblomstring langs hele vår kyst. Ved kysten og i Norskehavet er den mer eller mindre årlig. At den har så stor utstrekning langt ut i Barentshavet, skjer ikke hvert år, sier Naustvoll.

Den trives best under langvarige perioder med mye sol og lite vind.

– Da slår den til og danner oppblomstringer som kan strekke seg over store områder.

Milliarder av kalkskall

Fargespillet skyldes ekstreme tettheter av algen, omkring 3 til 5 millioner alger per liter.

Men det er ikke algen i seg selv som er så fargerik: Det er ørsmå skall av kalk som den avgir, forklarer Naustvoll.

– Du ser kalkplatene, ikke cellene i seg selv. Det kan være tusen kalkplater per celle, sier Naustvoll.

– Algene produserer kalkplater hele tiden og slipper dem ut. De suger karbon ut av vannet, og det er jo positivt for klimaet.

Varangerhalvøya i Søt-Finnmark ses i venstre bildekant, videre nedover mot høyre ligger Kolahalvøya. Foto: European Union, Copernicus Sentinel-3 imagery

Platen synker til bunns og blir ikke spist av andre, så karbonet forblir fanget.

Men det er litt usikkert hvor store mengder det er snakk om, og hvor viktig Emiliania er i det store bildet.

– Det finnes publikasjoner som sier algen er viktig for å trekke ut CO₂, og men også andre som ikke klarer å bevise det. Men alt karbonopptak er positivt i den situasjonen vi er i i dag.

Mat for plankton

Hvorfor skiller algene ut så mye kalk? Det finnes ikke noe svar med to streker under, men det kan tenkes at den forvirrer dyr som vil spise den, sier Naustvoll.

Emiliania er mat for dyreplankton i havet, blant annet hoppekreps. Sånn sett har den en rolle i økosystemet.

Den er likevel ikke så viktig som det kan se ut til. Satellittmålinger av klorofyll viser at den største algeproduksjonen skjer litt lenger vest, med arter som ikke er så prangende.

Raudåte og andre hoppekreps spiser de ørsmå algene. Foto: Terje van der Meeren / Havforskningsinstituttet

De utallige kalkskallene i vannet kan påvirke fiskens aktivitet.

– Når oppblomstringen skjer i fjordene på Vestlandet, ser vi at fisken trekker ut av fjordene, sier Naustvoll.

– Vi tror det er fordi det blir dårligere sikt i vannet; du kan se bare en halvmeter ned. Mye av sollyset vil reflekteres, og det blir lite lys nedover i vannet. Fisken trekker trolig ut fordi det er dårlige jaktforhold.

Hvis du lurer på om det er trygt å bade i blågrønt hav: Emiliania huxleyi er helt ufarlig for mennesker, forsikrer Naustvoll.

– Men hvis du er en dødser: Undersøk bunnforholdene nøye først!

(Emiliania huxleyi må altså ikke forveksles med det som før ble kalt blågrønnalger, som nå heter cyanobakterier, og som kan danne gift når de blomstrer opp – oftest i innsjøer.)