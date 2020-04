Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tiltakene mot koronasmitte utfordrer rettssikkerheten og Grunnloven.

Lokalpolitikerne kan la seg presse til strenge smitteverntiltak.

Skremmende mange godtar svært inngripende tiltak uten at det er godt nok demokratisk og rettslig forankret.

Det mener advokat og tidligere lagdommer Brynjar Østgård i Tromsø.

I dag er han delvis blitt hørt: Enkelte nordnorske kommuner varsler nå at de vil droppe kravet om karantene for folk som kommer sørfra. Kommunene må ta stilling til saken i løpet av uka, fordi reglene ikke gjelder mer enn sju dager av gangen.

Det har vært en hard debatt om søringkarantene. En jussprofessor mente opplegget var ulovlig, mens staten ga beskjed om at politiet ikke skulle håndheve reglene.

Olav Gunnar Ballo mener kommunene blir overkjørt. Foto: André Bendixen / NRK

Kommuneoverlege i Loppa, Olav Gunnar Ballo, mener derimot Fylkesmannen hindrer smittevernarbeidet gjennom å drive lovlighetskontroll av kommunene.

Han skrev et debattinnlegg om saken sammen med lederne av Finnmark legeforening, og utdypet sitt syn overfor NRK.

Små skritt i farlig retning

Advokat Østgård er derimot bekymret for at så mange er villig til å se bort fra lover og menneskerettigheter i kampen mot pandemien.

– Smittevernvedtak vil ofte gripe inn den alminnelige friheten som vi alle har i vår livsutfoldelse. Det kreves et solid rettslig grunnlag for å innskrenke disse frihetene, sier Østgård.

Han viser til at Grunnloven har en egen paragraf som gir alle rett til å ferdes fritt innenfor Norge.

– I en rettsstat har borgerne krav på at inngrep skjer på en lovmessig måte. Hvis man gir avkall på det, går man over i en samfunnsform som vi helst ikke vil ha, med vilkårlighet og usikkerhet for borgerne.

Østgård mener vi fort kan få mange små skritt i feil retning.

– Nå har vi hatt innskrenkning av reisemulighetene. Ja vel – hva blir det neste? Det er de lange linjer man må se på når man skal vurdere om rettsstaten er truet eller ikke. Jeg er overrasket over hvor mange som aksepterer nær sagt hvilke som helst tiltak og som blåser litt av dette med rettsstat og formaliteter.

Østgård mener Ballo og de andre legene har et ærlig engasjement for innbyggerne – men:

– Hva skal man si neste gang noen har et ærlig engasjement for en sak som i og for seg er god? Skal man også da se bort fra jussen? Da begir man seg ut på en sti som kan ende en helt annen plass enn man så for seg.

Har ikke stoppet noen

– Vi har ikke stoppet en enste søringkarantene, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker. Foto: Tonje Hareland / NRK

Også fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker reagerer på Ballos påstander. Fylkesmannen har opphevet vedtak i tre kommuner, men Aspaker understreker:

– Fylkesmannen har ikke stoppet en eneste søringkarantene. Vi har krevd at vedtakene skal være godt begrunnet, for de er såpass inngripende. Kommunene har gjort nye vedtak og beholdt sine karantenebestemmelser.

Advokat Østgård forsvarer at Fylkesmannen griper inn mot lovstridige karanteneregler.

– Det tror jeg er viktig, for lokalt kan man komme i skade for å ta for små hensyn til de prinsipielle sidene av dette. Derfor er det fordelaktig at en som har mer distanse til dette kan overprøve. Man skal heller ikke se bort fra at lokalpolitikerne kan være utsatt for et press som gjør at de tøyer lovens grenser og iverksetter tiltak som går for langt.