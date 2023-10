Advarer om ny Fosen-sak i Finnmark

– Vi mener jo at det er helt vilt hvis man tillater det, når man kjenner erfaringene fra Fosen-saken, sier advokat Jon-Andreas Lange.

Han snakker på vegne av reinbeitedistriktene, som vil rammes av kraftlinja til Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest.

Statnett kan ende med å få en «forhåndstiltredelse» til å sette i gang med utbygginga. Det vil si å gå i gang før det er vedtatt noen form for erstatning til de berørte. Slike prosesser tas normalt i domstolen.

Det samme skjedde i Fosen-saken, som endte i Høyesterett. De dømte statens vedtak som ugyldig, men før den tid var vindturbinene allerede bygd.

Stor avstand mellom partene

Blir ikke kraftlinja bygd, kan det velte hele regjeringas mål om å kutte utslipp, for å innfri Parisavtalen. Gassanlegget på Melkøya er blant de store forurenserne i landet.

Bygginga av linja kan komme til å starte allerede sommeren 2024, hvis staten godkjenner alle planene. Hittil strekker kraftlinja seg fra Balsfjord til Skaidi, et prosjekt som startet i 2016. Langs denne traséener over 30 reinbeitedistrikt rammet.

Men særlig den siste strekninga vil bryte med de samme rettighetene som rammet reindriftssamene på Fosen, mener advokat Lange.

Han sier at begeret nå er fullt for reinbeitedistriktene Fála og Fietta.

– Vi mener man har vært over grensa for ugyldighet i saken, og at domstolene har landet på feil side. Vi mener at konklusjonen kommer til å bli at en utbygging vil være ugyldig, sier Lange.

Prosjektleder i Statnett, Jacob Grønn, sier at selskapet i utgangspunktet skal komme til avtaler med alle grunn- og rettighetshavere.

Hittil er det betalt ut 65 millioner kroner i erstatning til flere reinbeitedistrikt og eiere av eiendom langs strekninga mellom Balsfjord og Skaidi.

– Så lang har vi kommet til minnelige avtaler med 95 prosent av grunneierne, sier Grønn.

Han er uenig i at strekninga Skaidi-Hammerfest skiller seg ut.

– Vår erfaring i forhold til påvirkning er at reinen tilpasser seg i etterkant av ledningsbygginga. Vi har avbøtende tiltak under anleggsperioden, med kortere stopp og andre tiltak for å imøtekomme. Det har fungert godt, sier han.

– Men advokaten sier at strekninga dere nå skal begynne med vil få mye større betydning for reineierne, enn man har sett tidligere. Hvordan ser du på det?

– Jeg deler ikke denne oppfatninga. Vi mener det ikke er store forskjeller på ledningsstrekket fra Skaidi til Hammerfest, sammenlignet med det siste strekket vi gjorde fra Skillemoen i Alta til Skaidi, sier Grønn.

– Handler ikke bare om erstatningssum

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mener kraftlinja er et typisk eksempel på noe som ikke er av stor, samfunnsmessig interesse, men viktig for Equinors karbonregnskap.

Han er svært skeptisk til at utbygginga skal starte på en forhåndstiltredelse.

– Det er en nødløsning for å få gjennomført viktige infrastrukturprosjekter. Det som skjer i retten senere, handler om hvilken erstatning som skal gis, og ikke om prosjektet skal gjennomføres, sier Gulowsen.

Han poengterer at når det gjelder samiske rettigheter, som med Fosen-saken, er det ikke kun et spørsmål om erstatningssum, men et spørsmål om inngrepet i det hele tatt kan aksepteres fra et rettighetsperspektiv.

– Med Fosen-saken i bakhodet så må en av de viktigste lærdommene være at man ikke gjør inngrep i viktige, samiske områder, som er beskyttet av urfolksretten, før man har fått en endelig avklaringen. Enten gjennom en avtale eller en rettskraftig dom, sier han.