– Klokka var tre på natta, og hun fortalte at hun var blitt lagt til i ei Snapchat-gruppe med helt grusomme videoer.

Det forteller mora, som ønsker å være anonym fordi hun er redd for konsekvensene for datteren hvis hun stiller åpent. NRK kjenner til kvinnas identitet.

– Det startet med en del penisvideoer og filmer av gutter som onanerte. Neste video var en gutt som ble banket opp.

Hun forteller at hun ble helt stum av å se videoene, og at det var tydelig at de som ble filmet var mindreårige.

– Så er det en gutt som ligger på gulvet og er tydelig beruset, og de filmer kjønnsorganet hans og slår han i ansiktet.

Det var også videoer av overstadig berusede jenter, og ungdom som utfører vold mot dyr.

Mora mener hun kan se flere kjente plasser i Tromsø på videoene.

På Snapchat kan du bli lagt til i grupper av andre. Det var dette som hadde skjedd med dattera denne natta.

Mora anslår at det var rundt 50 deltakere i gruppa da de sjekka. De fleste var ungdommer fra Tromsø og kommunene rundt, mener hun.

– Vi kunne se at det var enkelte som hadde blitt lagt til igjen og igjen når de prøvde å forlate gruppa, sier hun.

Politiet etterforsker

Datteren tok skjermopptak av det hun så, fordi hun skjønte at hun måtte melde det videre.

Mora er bekymret over at det er mindreårige som filmes. Datteren hennes går på ungdomsskolen, og kjente igjen ei jente i en av videoene.

Umiddelbart tenkte mora at hun ville advare andre foreldre.

Derfor gikk hun ikke bare til politiet, men la også ut et innlegg i ei gruppe på Facebook.

– Kanskje noen unge har sett det her og er livredd og alene, og ikke aner hva de skal gjøre.

Innlegget ble hyppig delt, og kort tid etter ble snapchat-gruppa slettet. Men dattera til kvinna satt med beviser på telefonen sin.

Denne meldinga ble lagt ut på Snapchat-gruppa etter at moren publiserte et innlegg i ei Facebook-gruppe for å advare mot gruppa. Foto: Skjermdump

Politiet i Troms bekrefter at de har fått informasjon om at det har eksistert en gruppe hvor det er delt videoer med seksuelt innhold og til dels grov vold mot ungdommer.

– Nå etterforsker vi saken. Politiet jobber med å finne ut hva som er delt. Hvis det er noe som kan være straffbart av det som er delt, eller delinga i seg selv, så vil man prioritere å finne ut hvem som står bak, sier politiadvokat Jacob Bergh.

Politiadvokat Jacob Bergh bekrefter at de etterforsker saken. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Et samfunnsproblem

Han sier strafferammen varierer i slike saker, men at man kan risikere mellom ett og tre år i fengsel.

Bergh sier det ikke er uvanlig at slike typer videoer deles i ungdomsmiljø, men at denne framgangsmåten er uvanlig.

– Politiet tror det er snakk om én person som har delt masse materiale til mange forskjellig ungdommer, sier Bergh.

Willy-Tore Mørch er barnepsykolog og professor emeritus ved UiT – Norges arktiske universitet.

– Dette er et samfunnsproblem vi har sett dukke mer opp i senere tid, vi så ikke dette for få år siden. Dette er helt nytt, og det betyr også at alvorlighetsgraden er mye større fordi det sprer seg så fort, sier han.

Spredning av videoer hvor det utøves vold eller overgrep mot ungdom kan være ødeleggende både for ungdommene i videoene og for de som mottar dem.

– Det vil sikkert være et sjokk for dem når de oppdager at de er på disse videoene. Det kan føre til psykiske helseplager, depresjoner og andre psykiske lidelser. Men det er også alvorlig for dem som ser på dette. Ungdommer kan selv bli trigget til å gjøre tilsvarende, sier Mørch.

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch mener spredning av videoer er ødeleggende for både de som er i videoene og de som mottar dem. Foto: Eirik Hind Sveen

Professoren råder ungdom som opplever at videoer av dem deles, tar kontakt med trygge voksne som kan hjelpe dem å håndtere det både strafferettslig og psykologisk.

– Når det gjelder dem som gjør dette, så kan man ikke snakke dem til rette. Dette er ungdommer som har store problemer og trenger psykisk helsevern og reaksjoner fra samfunnets side, som politiet tar seg av, sier Mørch.

– Være gode foreldre

Han påpeker at ungdom flest ikke gjør slike ting, noe ungdomsundersøkelser også viser.

– Ungdom i dag er veldig velfungerende. De fungerer bedre i dag på alle områder enn for bare en generasjon siden. De kan mer, drikker mindre og det er mindre narkotikabruk, sier han.

Mora til jenta som meldte fra om Snapchat-gruppa, håper at saken kan føre til at flere foreldre blir klar over hva barna deres kan bli eksponert for i sosiale medier, og dermed kan snakke med barna om det.

– Ungene skal vite at det er trygt å komme til mamma, pappa eller andre foresatte med det som de har opplevd. Men da må jo også foreldrene vite hva som skjer.

– Jeg tenker at vi kan hjelpe hverandre med å være gode foreldre.