Advarer mot «marine hetebølger»

– Nå begynner det å bli situasjoner som er utenfor det som fisk har opplevd. Det kan være kritisk, at de dør, rett og slett, sier forsker Geir Ottersen ved Havforskningsinstituttet.

Barentshavet er et av havområdene der det er målt flere «marine hetebølger» enn tidligere. Mer enn halvparten av alle dager med hetebølgestatus fra 1982 til 2020, har kommet det siste tiåret.

Det kommer frem i en ny klimarapport som er bestilt av Nordisk ministerråd.

På samme måte som på land er hetebølgene unormalt høye og varer over en periode.

Geir Ottersen har ledet den nordiske rapporten som nå overleveres myndighetene. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

FNs klimapanel har advart om at «marine hetebølger» er en trussel mot livet i havet.

– Vi har sett i Stillehavet et enormt område med høyere temperaturer enn normalt for ca. fem år siden. Det skapte alvorlige problemer for noen av fiskebestandene der, så vi frykter jo at det kan bli trøbbel, sier Ottersen.

Han trekker frem polartorsken og oppdrettslaksen som to utsatte fiskearter, når temperaturen i sjøen stiger mye.

Ber oppdrettsnæringen følge med

Ottersen forteller at varmeperiodene i Norge på sommeren nærmer seg det som laks tåler.

– Så i verste fall kan en få en økt og massiv dødelighet i laksemerdene. Oppdrettsnæringen bør være observant, sier han.

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram sier de nå skal lese rapporten grundig.

– Det er ingen tvil om at klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringene som kommer må sees nærmere på, det vil helt sikkert være utfordringer som vi må ta tak i, sier Haram.

Øyvind André Haram i Sjømat Norge. Foreningen har 850 medlemsbedrifter i fiskeri- og sjømatnæringen. Foto: Sjømat Norge /

Norges Fiskarlag er generelt bekymret for endringer som påvirker livet i havet. Men for fiskeri har ikke de største alarmklokkene ringt enda, ifølge leder Kåre Heggebø.

– Jeg håper og tror at dette er litt for mørke spådommer, at vi klarer å ta grep for at de verste spådommer ikke blir virkelighet, sier Heggebø.

– Viktig for politikkutvikling

Rapporten som i dag overleveres Klima- og miljødepartementet tar for seg konsekvenser av klimaendringene. Varmere hav og stigende havnivå står sentralt i rapporten.

Mye av problemstillingen er omtalt tidligere, men rapporten er laget for å gi et mer detaljert bilde for Norden, enn det FNs klimarapporter klarer.

– Rapporten gir oss, og våre nordiske naboer, et felles kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke i utviklingen av en politikk som tar vare på havområdene våre, sier Maria Varteressian, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.

Hun forteller at de vil bruke informasjonen fra rapporten til videre politikkutvikling for å sikre en god forvaltning som adresserer både mulighetene og utfordringene i årene fremover.

– Tiltak for at naturen i havet skal holde seg frisk og sunn, samt naturbaserte løsninger for binding av karbon, er en forutsetning for å få til en god havforvaltning. En god havforvaltning er igjen en forutsetning for å høste bærekraftig mat fra havet også i framtiden, sier Varteressian.