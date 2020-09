Abid Raja får tyn for munnbindbruken sin

Det var en gledens dag for kulturminister Abid Raja (V) da han møtte selveste Tom Cruise tirsdag ettermiddag.

Hollywood-legenden har, som mange har fått med seg, oppholdt seg i Rauma-området i Møre og Romsdal den siste tiden, i forbindelse med innspillingen av den sjuende i rekken av «Mission: Impossible»-filmer.

I etterkant av møtet delte Raja en video av seg selv med sin nye amerikanske «kompis», hvor Cruise roser Norge som et fantastisk vakkert land.

Men i kommentarfeltene i sosiale medier er det helt andre ting enn skrytet folk biter seg merke i.

Hvor ble det av smittevernet?

I starten av videoen står kulturministeren nemlig med munnbindet på haka, og det er det flere som reagerer på:

Å bære et munnbind på haka er nemlig stikk i strid med hva helsemyndighetene anbefaler.

Det samme gjelder for å ta på selve munnbindet, noe Raja gjør når han får beskjed fra en bak kamera om å ta det skikkelig på seg.

Noe publikum også bemerker:

Hadde tatt koronatest

NRK var i kontakt med statsråden sent tirsdag kveld, og selv om han svarer på tekstmelding, virker det som han tar det hele med et smil.

«Folk misforstår😆», er det første han skriver.

Han forklarer deretter at han hele tiden holdt en meters avstand, som jo er kravet.

Han presiserer også at det ikke er et generelt munnbindkrav i Norge, men at det ble brukt munnbind i denne sammenhengen for å være ekstra forsiktige.

Raja forteller også at både han og Cruise hadde tatt koronatester kvelden før møtet, og at begge testene var negative.

«Heldigvis har ingen av oss korona etter testen som ble tatt i går kveld, med pinne langt opp mot hjernebarken. Var irriterende test å ta🤭».

Bra at folk bryr seg

Raja understreker igjen at alle smittevernregler ble fulgt, og at alle må prøve å gjøre det samme.

Alle kan gjøre feil, for vi er jo bare mennesker, påpeker han videre, men da er det viktig å gå i karantene og teste seg om man har symptomer.

«Vi må ikke ha korona-skam!», skriver kulturministeren.

«Det er VELDIG bra at folk passer på meg og sier ifra😆👍 Det synes jeg er kult; det er bra at folk bryr seg!!»

At det ble litt mas med dette munnbindet ødela heller ikke gleden over å treffe Tom Cruise for Raja.

Som han har fortalt tidligere til NRK, så syntes han at superstjernen var en utrolig jovial og jordnær fyr.

«Vi hadde en veldig god samtale.»