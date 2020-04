Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har ikke vært dialog mellom Fylkesmannen og Bardu kommune. Opphevelsen må vi forholde oss til, men jeg syns det er litt beklagelig at fylkesmannen ser helt bort fra sin veiledningsplikt, sier ordfører Toralf Heimdal (Sp) til NRK.

VG omtalte saken først.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomført lovlighetskontroll og konkludert med at vedtaket i kommunestyret 30. mars om tiltak om innreiseforbud, den såkalte Søringkarantenen, etter smittevernloven oppheves, skriver VG.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker bekrefter til VG at det er gjennomført lovlighetskontroll i én kommune, men utelukker ikke at det blir flere.

Flere kommuner i nord har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler.

Begrunnelsen har vært at det er et behov for å unngå smittespredning, som vil kunne overbelaste Helsevesenet lokalt. Til tross for at regjeringen vil fjerne ​karantenen og jusprofessor som mener det er ulovlig frihetsberøvelse står kommunene på sitt.

Ved ankomst til Tromsø lufthavn får alle tilreisende fra Oslo korona-relaterte spørsmål. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Bardu kommune var først ute med slike tiltak.

– Fylkesmannen har sett sitt snitt i å ta den kommunen som var først ute med kommunestyrevedtak. Og det at vi kanskje var først er kanskje grunnet til at vi nå får dette. Men jeg savner veiledninga fra Fylkesmannen, den er helt fraværende, sier ordfører Heimdal.

Lemper på innreiseforbud

I Vest-Telemark gjør kommunene nå endringer i sine lokale karanteneregler.

Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje har hatt innreiseforbud de to siste ukene, og innbyggere som har oppholdt seg utenfor disse kommunene samt Fyresdal, Nissedal, Midt-Telemark, Hjartdal, Notodden og Tinn, har måttet være i karantene i 14 dager.

Nå lemper kommunene på de strenge reglene, men på ulikt vis.

Ordfører Jarand Felland i Stokke. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

I Vinje og Tokke må bedrifter som trenger folk utenfra melde fra, mens bedrifter utenfor kommunen må søke innreisetillatelse.

– Dette er en meldeordning, men de trenger ikke vente på svar fra kommunen, sier ordfører Jarand Felland (Sp) i Tokke.

NHO i Vestfold og Telemark har vært svært kritiske til at kommunene i Vest-Telemark har hatt egne særregler for å hindre koronasmitte. De mener nasjonale smittevernregler må være godt nok også for disse kommune.

– Hvis de gir unntak for næringslivet slikt at folk som skal på jobb, kan melde fra, vil det hjelpe. Men det er tullete og unødvendig byråkratisk, og noe en ikke har tid til nå, mener regiondirektør i NHO, Kristin Saga.

Vil ikke gi seg

Men i Bardu er det foreløpig ikke snakk om å lempe på de lokale reglene.

– Det er sånn at hvis vi fatter et vedtak i kommunen og Fylkesmannen frykter for at det blir omgjort så har Fylkesmannen plikt til å ta kontakt med kommunen. Og veilede med hva som er ugyldig og hva som skal til for at vedtaket skal bli gyldig, sier ordfører Toralf Heimdal.

Han etterlyser bedre veiledning og dialog med Fylkesmannen og Bardu kommune og mener det har vært enveiskommunikasjon om situasjonen.

– Men vi gir oss ikke med det her. Vi kommer tilbake med ett nytt kommunestyremøte i morgen og forhåpentligvis en god og gjennomført medisinfaglig begrunnelse for vedtaket, sier ordføreren.

– Følger ikke vilkårene

Fagdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Jan-Peder Andreassen, sier kommuner har muligheten til å vedta egne bestemmelser.

– Men da må man følge alle vilkår og utredningsplikten for slike forskrifter.

Andreassen sier det er flere forhold som fører til at de nå opphever Bardu kommunes vedtak.

– For det første er det ikke gitt noen medisinsk, faglig begrunnelse med utgangspunkt i de lokale forholdene. Kommunens egen smittevernlege har ikke vært involvert i saksbehandlingen av denne saken. Det er heller ikke gjort en lokal, selvstendig vurdering for om tiltakene er nødvendige i lys av dagens situasjon.

Fagdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Jan-Peder Andreassen, sier Bardus vedtak skilte seg ut blant kommunene som det eneste klart ulovlige. Foto: Mohammed Dahir / NRK

Men Andreassen sier vedtaket også rammer personer, virksomheter og funksjoner som nasjonale myndigheter har gitt råd om å skjerme.

– Dette har Bardu kommune ikke tatt hensyns til, og det er det en begrunnelsesplikt til å gjøre, sier Andreassen.

Han mener at heller ikke lokalt næringsliv har fått et ord med i laget.

Som svar på at ordfører Heimdal mener det ikke har vært dialog sier Andreassen at det handler om kapasitet.

– Vi kan ikke kontakte hver enkelt kommune. Vi har gått ut med egne presiseringer til alle kommuner skriftlig. I tillegg har vi hatt møter med alle om hva de må passe på når slikt vedtas.

Han sier Fylkesmannen har fått en veldig kort frist fra Helse- og omsorgsdepartementet for å gå gjennom og se om vedtakene er lovlige.

– I den sammenheng skilte Bardu seg klart ut blant kommunene som et klart ulovlig vedtak. Tidsperspektivet er slik at vi da må reagere raskt, vedtakene har kun en varighet på syv dager.

Han sier det er umulig å si om et nytt vedtak vil godkjennes av Fylkesmannen.

– Vi må se på hva et nytt vedtak inneholder. Det var flere mangler i det første vedtaket enn bare medisinske. Om det ikke skulle oppfylle kravene kan vi måtte føre en ny lovlighetskontroll.

Men Andreassen sier det ikke er andre kommunale vedtak som ligger an til å oppheves.

– Flere kommuner er i ferd med å fatte egne vedtak, og vi går gjennom de fortløpende. Vårs vurdering er at flere kommuner har satt seg inn i retningslinjene.

–Trist med drastiske tiltak

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), syns det er trist at Aspaker har opphevet karantenen.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark forstår at kommunen har tatt nødvendige forholdsregler og syns det er synd at tiltaket nå blir opphevet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Kommunene har gjort vedtak i en tid hvor det faktisk er total mangel på nasjonal samordning. Jeg mener at når man opphever disse vedtakene så tar man på seg et stort ansvar, sier Mo.

Han har hatt dialog med flere kommuner i Nord-Norge og mener at kommunene er opptatt av å finne løsninger og legge til rette.

– Så jeg syns det er synd man går til slike drastiske verk som oppheving, man burde rett og slett tatt seg bedre tid, mener Mo.

Ingen har blitt straffet for brudd

Ingen har til nå blitt straffet for brudd på de nordnorske karantenereglene, skriver Rett24.

Førstestatsadvokat Lars Fause sier at de er skeptiske til å skrive ut forelegg som går på tvers av det helsemyndighetene har vedtatt.

– Det vil sitte langt inne, sier han til Rett24.

De lokale karantenereglene i Nord-Norge kommer i tillegg til regjeringens nasjonale bestemmelser.