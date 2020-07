«Hvaldimir» er skadet: – Folk bør la han være i fred

– Han er ganske stygt skadet, nesten på hele siden av kroppen, sier Richard Karoliussen i Norwegian Orca Survey. Organisasjonen hadde over en lang periode oppsyn med «Hvaldimir».

Det er uvisst hva som er årsaken til at Hvaldimir har blitt skadet, men han har trolig blitt påkjørt av en båt eller vært borti noen fiskeredskaper.

Hvalen har den siste tiden oppholdt seg i Grovfjord i Troms.

Hvaldimir har det bra – til tross for skaden. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Nærmest daglig kommer det nye videoer på sosiale medier som viser hvordan folk har nærkontakt med den berømte russiske hvithvalen. Men Hvaldimir har den siste tiden vist tydelige tegn på at han er irritert på nærgående mennesker.

– Skaden han har nå kan føre til at han blir enda mer aggressiv, sier Karoliussen.

– Det er klart at det kan bli for mye for han. Det er utallig mange folk som vil klappe han og stikke hender i munnen på han. Folk bør gi han rom og ikke gi han så mye oppmerksomhet hvis han skal ha noen fremtid som en vill hval.

– Det blir for mye for han

Det var i april i fjor at fiskere utenfor Rolvsøya i Finnmark oppdaget hvithvalen svømmende rundt med en sele. Da hadde hvalen fulgt etter fiskebåter langs Finnmarkskysten i flere dager.

Fisker Joar Hesten var mannen som til slutt fikk løsnet seletøyet på hvalen. Han har siden da fulgt med på Hvaldimir. Ifølge Hesten, har Hvaldimir det bra – til tross for skaden.

Fisker Joar Hesten har fulgt hvithvalen i over et år. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Såret på ryggen hans så først ganske voldsomt ut, og han har det sikkert vondt, men han har det bra.

To veterinærer har blitt kontaktet for å sjekke om Hvaldimir trenger behandling.

– Veterinærene sier skaden hans tilsvarer et godt skrubbsår hos et menneske. Vi ser også at såret heler seg godt. Hvalene har enorme egenskaper til å regenerere hud.

Fiskeridirektoratet vil vurdere skaden

Fiskeridirektoratet har det overordnede ansvaret for hvalen, og de er blitt informert om skaden.

– Vi vil også få vår rågivende veterinær til å vurdere skaden, sier inspektør Jørgen Ree Wiig i Fiskeridirektoratet.

Også Wiig mener folk bør holde avstand til hvalen.

– Han er jo kontaktsøkende, men man bør også være obs på at smitte av sykdommer er noe man kan påføre hvalen, sier han.

– Han er en relativt ung hann, og testosteronet kan slå ut. Så det er ikke anbefalt å verken gå ut i vannet med han eller ha nærkontakt med han.

Stor internasjonal oppmerksomhet

Oppdagelsen av hvalen fikk internasjonal oppmerksomhet, og siden da har det vært mange spekulasjoner om hvalen. Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) trodde man at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke dyr i sine eksperimenter. Det har også vært teorier om at Hvaldimir er en terapihval.

Historien om hvalen har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og saken har blitt omtalt i mediehus som CBS, The Guardian og CNN.

Hvalen har vist seg å være svært tam og menneskekjær. Etter hvert fikk han også navnet Hvaldimir av lokalbefolkningen.