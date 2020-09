– Innen jul vil Hurtigrutens omdømme være bra igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hurtigruten granskes av politiet og fylkeslegen etter smitteutbruddet på «MS Roald Amundsen». Sjøfartsdirektoratet har levert en rapport som avdekker sju avvik og svikt på flere områder i sikkerhetspolitikken hos Hurtigruten Cruise. I tillegg er selskapet anmeldt for brudd på utlendingsloven.

Men før jul vil merkevaren og omdømmet være bra igjen, mener professor i markedsføring ved UiT Norges arktiske universitet, Kåre Skallerud.

Kåre Skallerud er professor i markedsføring ved UiT, Norges arktiske universitet. Han sier det i utgangspunktet er Explorer-delen av Hurtigruten som har omdømmesvikt nå. Foto: UiT

– De har i over 100 år opparbeidet seg «penger i banken» hos folk, og jeg tror ikke den er på null ennå.

Han beskriver selskapet med et særpreg, som er forskjellig fra alle andre. En bedrift vi alle langs kysten har et sterkt forhold til – også følelsesmessig.

– De har vært flink til å synliggjøre det autentiske særpreget gjennom markedsføring, kommunikasjon og relasjoner til omgivelsene. De har fått et slag i baugen nå, men de hadde en veldig stor konto før det smalt, som de nå gjør uttak av, sier Skallerud.

Ikke utømmelig tillit

Han får i programmet Helgemorgen på P2 støtte av reiselivsøkonom ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Kåre Sandvik. Merkestyrken i Hurtigruten gir de en buffer i krisen de står i, mener Sandvik.

Reiselivsøkonom Kåre Sandvik mener Hurtigruten nå må vise at de er et trygt reiselivs-konsept som tilfredsstiller den internasjonale forbruker og deres forventninger. Foto: Jan-Henrik Kulberg / USN

Han trekker fram at merkekriser har eksistert før, for eksempel da Volkswagen i 2015 innrømte at de jukset med utslippstestene. Likevel er e-golf en av de mest solgte bilene i Norge i dag.

Men selskap har ikke tillit for enhver pris. Hurtigruten har fått solide riper i lakken, og vil ikke få noen ny sjanse, sier Sandvik.

– De må levere alt rett framover, og for all den unngå å havne i nye skandaler. Ellers er løpet kjørt.