– Dette bør være spikeren i kista for fraværsgrensa

Hva mener medlemmer i utdanningskomiteen om forslaget til ekspertutvalget?

Elise Waagen i Arbeiderpartiet

– I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil forbedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring. Vi er glade for at regjeringen er i gang med å se på dette. Jeg tenker det er positivt at ekspertutvalget har kommet med sine vurderinger av ordningen, og disse vurderingene bør tas med inn i en helhetsvurdering.

– Hvordan kan det eventuelt løses i utdanningssektoren, slik du ser det?

– Fraværsgrensa har tydelig bidratt til at elevene er mer på skolen de siste årene, men vi ser også at fraværsreglene har sine utfordringer. Hensynet til fastlegenes kapasitet vil også være en del av vurderingen.

– Hvordan kan et sånt tiltak eventuelt påvirke ordningen med fraværsgrensa?

– Nå er Udir i gang med å se på mulige endringer i fraværsgrensa, slik at den kan oppleves mindre rigid. Jeg tror det er viktig at de får lov til å fullføre arbeidet som skal være klart til høsten, slik at vi får regler som kan stå seg over tid. Vårt mål er å legge til rette for økt gjennomføring hos elevene, og at elever både lærer og trives i skolen.