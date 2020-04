– Smittetoppen i nord vil komme langt ut i sommerferien

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle har fått beskjed om å holde seg hjemme i påsken. Den kollektive dugnaden skal hindre at veldig mange mennesker blir syke på en gang – og at personer som har behov for helsehjelp, skal få det.

Og det har fungert, meldte helseminister Bent Høie mandag ettermiddag.

– Før vi innførte de strenge tiltakene, så smittet hver person i Norge med korona i gjennomsnitt 2,5 andre personer, sa Høie.

Tallet nå er trolig så lavt som 0,7. Det betyr at epidemien er under kontroll.

Det er ventet at en smittetopp i Norge sett under ett kommer i mai. Men i Nord-Norge, der de fleste kommunene har hatt egne karanteneregler for personer som kommer sørfra, er situasjonen en annen.

Bra for lokalsykehusene

Fordi man har vært ekstra strenge i nord, har man i stor grad klart å dempe smitten. I hele den nordligste landsdelen er 247 personer bekreftet smittet av koronaviruset per mandag 6. april. 16 personer er innlagt på sykehus.

Det er færre enn man skulle hatt ut ifra andel i befolkningen.

Og fordi det er langt færre smittende i nord, vil smittetoppen bli forskjøvet. Det tror både medisinsk fagsjef på Finnmarkssykehuset, Harald Sunde og Paul Olav Røsbø i Finnmark legeforening.

– I Nord-Norge kan toppen trolig skyves til langt ut i sommeren, og kanskje til høsten, sier Røsbø.

Finnmarkssykehuset planlegger for at toppen starter i mai og pågår ut august. Det vil si i fire måneder.

– Vi tror at smittetoppen varer lenger i nord enn sør, men at den ikke blir like høy her. Og det er et viktig poeng, sier medisinsk fagsjef Harald Sunde.

Flere fordeler med sen topp

Da har de 11 lokalsykehusene i Nord-Norge større forutsetninger for å ta unna smitten. Med 86 respiratorer i den nordligste landsdelen er det en fordel at ikke alle blir smittet samtidig.

– Får vi en veldig høy topp, kan vi risikere at verken vi eller de store sykehusene i regionen har kapasitet til å behandle. Da vil det være en del som ikke får behandling og som kan komme til å dø av den grunn, sier Sunde.

– Det at det strekker seg ut i tid er bare en liten kostnad å betale for at vi skal få et lavere tall.

Røsbø i Finnmark legeforening mener den sene toppen også gjør at legene blir bedre forberedt, og at man kan høste av erfaringene fra dem som ligger foran i løypen.

