– Jeg hører det er kaos fremover. Det er stressende

– Det virker som det har tatt seg opp veldig de siste dagene. Jeg hører at det er ganske kaos fremover også. Det er stressende, sier medisinstudent Maren Færden.

Både hun og medstudent Pernille Akselsen bidrar, og har bidratt, for å hjelpe Tromsø kommune å teste flest mulig. Denne uka har så mange som rundt 300 blitt testet – hver dag.

Skummelt

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø frir til studentene. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

Kommunen beskriver smittesituasjonen som «skummel». Den er ukjent, og det kan i verste fall bre seg. Tromsø har ikke kontroll.

Under dagens pressekonferanse opplyste kommunen at de har funnet en smitteklynge, men ikke klyngens opphav.

– Smittesporingsteamet jobber døgnet rundt, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

I dag gjorde han det klart at kommunen henvender seg til andre kommuner i Troms og Finnmark for helsepersonell som kan hjelpe til. Kommunen henvender seg også til universitetet for nye hjelpende hender fra medisinstudenter.

For studentene er dette en betalt deltidsjobb. De to medisinstudentene ved UiT, Maren Færden og Pernille Akselsen, føler begge at det kan bli mange henvendelser om å jobbe. Dette kan være utfordrende ved siden av et krevende medisinstudie. Men de er begge klar på at studiene er viktigst.

Fagleder Øyvind Benjaminsen sier studentenes innsats er svært viktig for Tromsø. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi må stille med det vi kan, men man bør prøve å rekruttere mange – så man har nok folk. Da slipper vi å dytte bort studier, for vi skal jo bli lege en dag, sier Akselsen.

For utenom den skjulte smitten er åtte personer så langt bekreftet smittet i Tromsø denne uka. 132 er i karantene, og 32 i isolasjon.

Dette skjer samme uke som en russisk tråler la til kai, med smittede mannskaper. Onsdag ble det kjent at 25 blant mannskapene på tråleren «Obelyey» har testa positivt for covid-19. De smittede er nå i isolat på Koronasenteret i bydelen Kroken.

Fagleder for Koronasenteret, Øyvind Benjaminsen, sier de smittede fra tråleren har det bra. Noen har milde symptomer og har hatt feber.

Omtrent to tredjedeler av mannskapet på tråleren «Obelyey» er koronasmittet. Foto: Marita Andersen / NRK

Viktig for Tromsø

Medisinstudent Pernille Akselsen, som for tiden tester ansatte ved sykehuset, sier hun er villig til å prioritere bort sosiale lag til fordel for å testing og skole.

– Det som er viktig nå er at man får testet flest mulig, og at disse teste er gode. Det er viktig at vi som kan tester og har opplæring i dette, kan brukes, sier hun.

Faglederen, Øyvind Benjaminsen, sier mange studenter bidrar til koronaarbeidet i Tromsø kommune.

– Dette er svært viktig for kommunen. Vi trenger personell nå for å bemanne telefonen og gjøre testing. Og vi trenger helsepersonell for å bistå i smittesporing, sier han.

To testluker er fredag ettermiddag åpen på koronasenteret i Kroken. De er åpne til klokken 21 og 21.30 om kvelden. På formiddagen hadde kommunen to team ute med bil for å ta hjemmetester.

