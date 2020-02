– Hun oppleves frisk og rask, men vil være isolert til prøven viser at hun er frisk

Trond Brattland i Tromsø kommune er smittevernoverlegen i som har den daglige kontakten med den første personen i Norge som er smittet av Koronaviruset.

Hun har nå vært isolert i fem dager, og Brattland har daglige samtaler med kvinnen.

Torsdag kveld bekrefter han at også en mann i Tromsø også er satt i karantene. Mannen har avgitt prøve torsdag. Den er sendt til Folkehelseinstituttet, men inntil svarene er klare må han holde seg alene hjemme.

– Det er en person som har fått tegn på luftvegsinfeksjon etter å ha kommet tilbake fra et område med vedvarende spredning. Personen er i rimelig fin form, sier Brattland.

Smittevernoverlegen snakker daglig på Skype og telefon med den koronasmittede kvinnen i byen, som onsdag ble den første i Norge som har testet svakt positivt på koronasmitte.

Brattland sier hun er ved godt mot.

Snakker daglig på Skype og telefon

Tromsø-kvinnen kom fra Kina til Norge sist helg og ble tatt prøve av i Oslo. Svaret på prøven kom onsdag kveld, etter at kvinnen hadde kommet hjem til Tromsø med rutefly.

Brattland sier han ble overrasket over kvinnens svakt positive prøveresultat.

– Hun oppleves frisk og rask, og prøveresultatet kom veldig overraskende. Vi tar nå en ny prøve for å sjekke statusen, men hun vil være i karantene til vi har negative prøver slik at vi kan bekrefte at hun er frisk, sier Brattland.

Til iTromsø sier kvinnen selv at hun har det bra og at hun gleder seg til isolasjonsperioden er over.

– Men ting tar utrolig lang tid når du sitter i isolasjon. Alt tar mye lengre tid enn du ville trodd, sier hun.

Dersom hun eller andre i regionen blir alvorlig syke av viruset, er det infeksjonsposten på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø som vil ta imot.

UNN har i løpet av den siste uken mottatt 17 prøver fra primærhelsetjenesten i regionen for vurdering. De fleste prøvene er tatt i Tromsø, men også flere i kommuner i Finnmark.

– Det er ingen spesifikk behandling for viruset, men man kan behandle komplikasjoner som kommer av viruset, sier smittevernoverlege Torni Myrbakk ved UNN. Foto: Brita Garden / NRK

Har sendt fire prøver sørover

– Men vi forventer en opptrapping i antall prøver de neste dagene, sier Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fire av prøvene er sendt videre til Folkehelseinstituttet, etter som omstendigheter rundt personene gir indikerer at de kan være smittet. Verken UNN eller noen andre sykehus i Nord-Norge har kompetanse eller mulighet til å fastslå koronasmitte med 100 prosent sikkerhet, sier Johansen.

Så langt er ingen av de fire prøvene bekreftet positive, men UNN vet ikke hvor langt de har kommet i analyseprosessen.

Torsdag kveld bekrefter Folkehelseinstituttet at ytterligere tre personer i Norge er smittet av koronaviruset. To av personene er bosatt i Oslo og den tredje er bosatt i Bærum.

– Vi jobber med å forberede oss og er spent på om vi klarer å gjøre de riktige tingene for å håndtere dette best mulig. Men jeg går ikke rundt og er bekymret, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

Utfordrende dersom ansatte blir syke

Sykehusledelsen ved UNN sier de kan, om det blir nødvendig, mobilisere stor kapasitet for å ta imot koronasmittede pasienter.

Helsedirektoratet planlegger for at en av fire nordmenn blir smittet av koronaviruset. Det kan medføre at annen nødvendig sykehusbehandling blir utsatt.

Marti Lind er viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Pål Hansen / NRK

– Men da går det ut over andre pasienter som vi må nedprioritere. Den største utfordringen kan bli at ansatte blir rammet av viruset. Hvis man tenker seg at 25 prosent av befolkningen blir syk, så kan bemanningen bli en utfordring, sier viseadministrerende direktør ved UNN, Marit Lind.

For ledelsen ved UNN er anslaget derfor en alvorlig utfordring.

– Det er en uvant tanke. men vi har jo influensaepisoder og magevirus og er vant til å håndtere ekstraordinære situasjoner, men størrelsen som nå skisseres er litt fremmed for oss, sier Marit Lind.