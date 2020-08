VIL IKKE FELLE: Statsråd Sveinung Rotevatn. Foto: Helle Westrum / NRK

Søknaden om felling er nå avslått av departementet.

– Bjørnebestanden ligger godt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Vi har derfor avslått søknad om å felle ei bjørnebinne med to unger.

Det sier klima -og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Nå har regjeringen heller bestemt seg for en alternativ løsning. Å flytte den lille flokken i Bardu i Troms.

– Samtidig ønsker vi å unngå ytterligere skade i de beiteprioriterte områdene i kommunen. Derfor vil vi nå forsøke å flytte binna og ungene til et egnet sted, sier ministeren.

Tre år

I tre år har sauebønder området vært plaget av at binna tar livet av sauene.

Laila-Merethe Myrhaug har mistet over 100 sau til bjørnen de siste tre årene. Hun har sagt at hun er usikker på om hun vil fortsette som sauebonde hvis bjørnen ikke blir «tatt ut».

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch, mener felling ville vært en bedre løsning. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK

– Vanskelig

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp), mener flytting er en dårlig løsning.

– Nå vet vi at de har prøvd å flytte en ulv i Hedmark tidligere i år. Man har bedøvd og flyttet den, men den har vandret tilbake til der den kom fra, sier hun.

Borch skulle heller sett at det ble gitt fellingstillatelse. Hun sier en slik flytting med både binne og unger aldri tidligere vært gjort, og etterlyser noen svar.

– Statsråden kan verken svare på hvordan de skal flytte den, hvor de skal flytte den eller når de skal flytte den. Det jeg frykter er at dette bare er et vedtak for å prøve og roe ned situasjonen, og vise at man gjør noe.

Bondelaget ber om garanti

– Vi tror dette er vanskelig å gjennomføre, sier leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen.

Han mener det må både vilje og penger på å få en slik flytting gjennomført. Mye vilje, mange penger.

– Også Miljødirektoratet sier det er vanskelig å gjennomføre. Staten må gi en garanti for at vi er kommet hit at vi faktisk skal løse dette problemet, sier Thomassen.

Han viser til at bjørnen med unger har holdt til i et beiteprioritert område.

– Den tapende part i dette er til syvende og sist gårdbrukeren, som har fått inn noe i beiteprioritert område som gjør at han faktisk ikke kan drive beitenæring der.

Sau tatt av bjørn i Bardu for noen år siden. Foto: Privat

Frykter trenering

Sandra Borch støtter bondelaget.

– Det som bekymrer meg er at dette egentlig bare er en trenering av saken, fordi departementet har lyst til å vise at dem tar – prøver å ta – situasjonen på alvor, sier hun.

Nettopp fordi hun mener det både omfattende og vanskelig å gjennomføre en flytting, frykter hun det ikke blir gjort.

– Da vil bøndene i Bardu, som nå tre år på rad har mistet over 200 sau til denne bjørnen, nok en gang ikke får fellingstillatelse på bjørnebinna.

LES: