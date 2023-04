80 personer rammet: Politidokumenter med sensitive opplysninger funnet på søpla

Tidligere i år fikk 80 personer brev fra politiet med beskjed om hva som hadde skjedd.

En av dem sier han fikk sjokk.

– Jeg har jo lagt dette livet bak meg. Så får jeg plutselig et brev fra politiet, om at det er funnet sensitive opplysninger om meg liggende på en søppelfylling. Med de sakene jeg har vært involvert i, med personopplysninger og bilder.

Han ønsker ikke at NRK skal skrive hva han heter. Det som er hendt, har gått inn på ham.

– Jeg fikk regelrett sjokk. Etter det har jeg hverken fått sove ordentlig eller greid å tenke klart, for gudene vite hva folk vet om meg, sier mannen.

Politiet beklager

Papirene ble funnet så lenge tilbake som i 2017, men politiet fikk dem ikke før i januar i år.

Det dreier seg om dokumenter fra 2004 og 2005. Hvem som opprinnelig fant dem, eller hvorfor det gikk nesten tre år før politiet fikk dem tilbake, vil ikke visepolitimesteren i Finnmark si noe om.

Det er lekket bilder av meg, saker jeg har vært involvert i og personnummeret mitt.

– Vi ble kontaktet av en privatperson som fortalte at han var i besittelse av dokumenter som tilhørte politiet. Slik vi har fått det forklart, ble de funnet på en gjenvinningsstasjon i Finnmark, sier visepolitimester Trond Eirik Nilsen.

Den som meldte fra, har forklart at dokumentene ikke skal være spredt til mange andre.

– Det vi si et par stykker som vi så langt kjenner til, sier Nilsen.

– Skal ikke skje

Politiet har meldt inn avvikssak til Datatilsynet.

– Det er veldig alvorlig at den type personinformasjon havner på avveie. Det skal ikke skje, og vi beklager veldig at det har skjedd, sier Nilsen.

Datatilsynet bekrefter at de har fått meldingen om mulig brudd på personopplysningssikkerheten, men kan ikke kommentere mer før saken er ferdig behandlet.

– Nå er det opp til dem hvordan de skal reagere overfor oss, og så har vi meldt fra til Spesialenheten for politisaker. Men det er vanskelig å se nå hvordan dette kan ha skjedd, sier Nilsen.

Visepolitimester Trond Eirik Nilsen forsikrer om at politidokumenter blir håndtert annerledes i dag. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Bedre rustet i dag

Mannen som er blant de omtalte i dokumentene, er bekymret for om det som har skjedd får konsekvenser for ham.

– Jeg er redd for identitetstyveri. Det er lekket bilder av meg, saker jeg har vært involvert i og personnummeret mitt. Og jeg vet ikke om det fortsatt ligger noe igjen der ute, sier han.

Politiet forsikrer om at mye har skjedd de siste 20 årene.

– Siden den gang har vi fått et helt annet regime rundt håndtering av dokumenter og informasjon. Jeg tror vi er bedre rustet i dag, sier visepolitimester Nilsen.

– I denne saken har vi også sett på at vi har gode ettersyn av arkivene når vi bytter lokaler, at vi både avhender dokumenter, og at vi ikke bruker papirdokumenter i like stor grad som vi gjorde før, sier Nilsen.