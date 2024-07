650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

62 ungdommer fra Troms, og 326 ungdommer fra Finnmark får prøve seg som fisker i sommer. Totalt er 650 unge i Norge påmeldt ungdomsfiske, og hver tredje av dem er jente.

– Målet er å rekruttere flere unge fiskere. Vi har en andel på rundt 23 prosent under 30 år og det er et mål å få flere unge til å velge fiskeryrket, sier Dag Sørli fra Norges sjømatråd.

Initiativet skjer gjennom den statlige ungdomsfiskeordningen, og det er ikke for sent å melde seg på. I år gjelder i perioden fra 17. juni til og med 16. august, og hver registrerte ungdomsfisker kan omsette fangst for inntil 50 000 kroner.