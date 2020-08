65 personer slipper ut av karantener og isolasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

46 personer, alle mannskaper, som har vært i karantener og isolasjon på MS «Roald Amundsen» slipper onsdag kveld ut av skipet, opplyser Tromsø kommune. Det ble klart under et møte i Tromsø kommune tirsdag kveld.

Til NRK opplyser Tromsø kommune at karantenen er over for i alt 65 personer.

– I tillegg til de 46 som slipper ut av skipet, er karantenen over for 19 personer som har vært i karantene i leiligheter siden de forlot skipet i helga, forteller kommunikasjonsrådgiver Tom Emil Schanche til NRK.

I møtet deltok blant andre kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen og leder av koronasenteret i Tromsø, Øyvind B. Benjaminsen.

Orienterte mannskaper

Like etter møtet dro kommunalt ansatte til hurtigruteskipet, der det tirsdag kveld har pågått et møte om bord der mannskaper ble orientert om vedtaket.

De øvrige som er om bord i skipet må vente om lag ei uke før de får vite mer hvorvidt de kan forlate skipet.

Tromsø kommune ønsker ikke å opplyse om nasjonaliteter til personene som nå er ferdig med karantener og isolasjon.

Det var 31. juli de første smittetilfellene om nord i ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» ble kjent. I alt 62 personer er bekreftet smittet etter to seilaser til Svalbard i juli.

Til nå har ti personer vært innlagt på sykehus i forbindelse med smitteutbruddet. Ni av dem er mannskap og én er passasjerer.

Mandag var seks personer fortsatt innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge.