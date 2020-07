5000 liter diesel lekket ut fra oppdrettsanlegg

Politi og brannvesen er tirsdag på Grytøya etter at store mengder diesel har lekket ut fra et oppdrettsanlegg.

Leder for beredskap i Harstad brann og redning, Bjørn Samuelsen, sier utslippet ligger i fjæra og på sjøen. Det er et område i fjæra på omtrent én kilometer som er tilsølt.

Brannvesenet har lagt ut bark for å absorbere dieselen i fjæra.

– Barken skal ta til seg dieselen som er lekket ut i fjæra. Vi har også lagt ut absorberende lenser på sjøen som demmer inn dieselen og hindrer at den driver avgårde. Barken er ganske sikker, men utfordringa med dieselen er at den er ganske tyntflytende, sier Samuelsen.

Han sier at situasjonen har gått pent for seg og at det ikke er noe skade på området.

I FJÆRA: Oljesølet ligger delvis på sjøen og delvis i fjæra. Foto: Harstad Brann og Redning

Kommer fra fórflåte

Anlegget på lokaliteten Dypingen tilhører Nordlaks og ligger i Kvernsundet mellom Grytøya og Bjarkøya.

Nordlaks opplyser at utslippet fra en fórflåte ble oppdaget av selskapet mandag 13. juli

– Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sør-øst) av lokaliteten. Det jobbes nå for å samle opp utslippet med bruk av absorbenter, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks i ei pressemelding.

Nordlaks er et stort lokalt eid havbrukskonsern med base på Stokmarknes i Nordland

– Svært beklagelig

Martinussen opplyser at utslippet ikke lenger er synlig i vannoverflaten. Selskapet vurderer at det ikke er sannsynlig at at utslippet kan drive videre eller påvirke andre lokaliteter i området.

– Det er svært beklagelig at det har lekt ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

Han sier videre at det er fisk i anlegget og på andre anlegg i området. Men vindretningen har vært slik at fisken i anlegget ikke skal ha blitt påvirket av dieselutslippet.

– Lokaliteten Dypingen er elektrifisert og det brukes normalt sett ikke diesel ombord i flåten. Det var likevel et lager ombord til drift av backupgeneratorer i tilfelle strømbrudd og for bruk ombord i våre båter i området, sier Martinussen.

Politiet er på vei ut til stedet for å dokumentere utslippet.

– Vi er på vei med mannskaper fra Harstad politistasjon for å dokumentere utslippet. Vi skal også finne ut av årsaken og avhøre de involverte som jobber hos Nordlaks, sier Jørgen Ahlquist operasjonsleder i Troms politidistrikt.

– Alltid uheldig

Det er Kystverket som er ansvarlig myndighet for akutt forurensning i Norge.

Hilde Dolva, vaktleder for Kystverkets beredskapsvaktlag, forteller at de har varslet oppdrettsanlegg i området og Fiskeridirektoratet om utslippet.

– Det er klart at det alltid er uheldig med dieselutslipp særlig av hensyn til fisk og marine organismer. Diesel er jo i seg selv giftig, men det vil fortynnes i vannmassene, sier Dolva.

Graden av alvorlighet vil, ifølge Dolva, avhenge av hvor og når utslippet skjer.

– Hvis det blir fortynnet veldig raskt blir ikke konsekvensene så store. Et utslipp om våren, når man har fiskeegg og larver, er også mer dramatisk enn på andre årstider, sier Dolva.