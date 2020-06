Det var kompetansebedriften SALT som tok initiativ til prosjektet som blir kalt «Operasjon Storopprydding» etter en kartlegging de gjorde i fjor langs Finnmarkskysten.

Det forteller Kjersti Eline Tønnessen Busch, daglig leder i bedriften som har et sterkt engasjement for kysten og havet.

På stranda ved Kinnarodden i Gamvik kommune i Finnmark anslo de at det lå 76 tonn med plastavfall på en strandlinje på rundt 900 meter.

– Og der oppstod ideen om å få med Forsvaret på samarbeidet og få en hel tropp med soldater til å rydde, forklarer hun.

Og det fikk de.

Siden onsdag har 50 soldater fra Garnisonen i Porsangermoen plukket plastavfall døgnet rundt.

Totalt er 341 storsekker blitt fylt, hvor hver sekk veier minimum 100 kg.

– Dette er den største enkeltaksjonen i norgeshistorien og det er unik med bistanden fra Forsvaret, sier Tønnessen Busch.

Det begrunner hun med at det i Norge er mange store fellesaksjoner der man rydder mange strender. Som strandrydding på én enkelt strand er dette den største målt i antall kilo søppel ryddet vekk og i antall timer brukt.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet.

– Lite som minner om urørt natur

Det er miljørådgiver hos SALT, Fredrik Johannessen, som står bak prosjektet. Han forteller at det gjorde inntrykk å se alt det marineavfallet langs Finnmarkskysten.

– Jeg synes Finnmark skiller seg ut fra Sør-Norge fordi det er færre gjenstander her, men de er så mye større. Også er det fiskerirelatert. Man kan finne en trålpose som veier 200 kilo. Vi fant døde fugler som har satt seg fast i fiskeredskapene. Det gir litt andre inntrykk enn om man rydder marin forsøpling langs Oslofjorden, der det Q-tips og colaflasker, mens her er det mye større ting.

Johannessen forteller at han ble ganske motløs etter synet.

– Men etter et par dager som dette med 50 nydelige soldater så ser vi forskjell.

Kinnarodden er Europas nordligste fastlandspunkt, og er preget av mye vill natur.

– Men når man går langs kysten og ser de store mengdene avfall, så minner det mer om de stygge elveutløpene i Indonesia. Det er lite som minner om urørt natur, forteller Johannessen om inntrykket av stranda.

Prosjektet har også fått hjelp av den lokale turistbedriften Nordic Safari, som har bistått med RIB-båter.

Daglig leder Vidar Karlstad forteller at de har hatt alle båtene i sving for å frakte soldatene og representanter fra SALT.

– Det har aldri blitt ryddet der ute. Det er så langt unna folk at det nesten er umulig å komme seg dit. Som turistbedrift synes jeg det er kjempefint, for vandrerruta ut til Kinnarodden går forbi der. Så for turismen og presentasjonen av Norge, og for oss som har det som friluftsaktivitet å dra ute i fjæra, er det jo kjempeflott om man får rensket opp.

Her er de 50 soldatene som var med på storryddingen i Gamvik. Foto: SALT AS

– Trengte folk som kan å være ute lenge i all slags vær

Valget om å be Forsvaret om hjelp kommer ifølge Johannessen av at de trengte folk som kunne være ute over lengre tid i all slags vær.

– De soldatene vi har hatt med oss har innfridd alle forventninger. De har stått på og jobbet lange dager med krevende vær, som sidelengs regn for eksempel. Men det var fortsatt godt humør på hele gjengen. Vi har nå klart å rydde det arealet vi ønsket å få rydde, forklarer han.

Karlstad som er født og oppvokst i Mehamn i Gamvik sier at det fyller seg opp med søppel ved hver kuling.

– Vi må nok begynne i den andre enden, og la være å kaste på havet. Det gjelder fiskebåter, internasjonale skipsfart, lokal befolkning og fiskere, sier han.

For ifølge Johannessen i SALT er en stor andel av avfallet de har funnet fra fiskeri og sjøbaserte næringer.

– Mye av det vi finner, mener jeg kunne vært unngått. Mye tau vi finner er tydelig kappet av, og kastet eller mistet på havet.