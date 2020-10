Tre personer i samme bataljon smittet. To av dem var på fest med nær 200 personer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er ordfører Toralf Heimdal som bekrefter til NRK at det nå har kommet et positivt prøvesvar på ytterligere én person fra Setermoen Leir. Onsdag kom de to første positive prøvesvarene.

De to som onsdag fikk påvist koronasmitte, deltok lørdag på en fest med nær 200 deltakere, skriver Forsvarets forum.

Hvorvidt også den tredje personen deltok på festen, kjenner ikke ordføreren til.

– Til sammen ble det testet 15 personer i Bardu på onsdag. Prøvesvarene er nå kommet, og da har vi fått to nye smitta. Det gjør meg bekymra, sier Heimdal.

Ordføreren er bekymret for hva som kan ha skjedd av smitteoverføring i forkant og bakkant av arrangementet.

– Usikkerheta knytter seg selvfølgelig til det som skjer før arrangementet og om det har vært etterpåfester. Det er kanskje der det er størst fare for å bringe smitte videre, sier Heimdal.

Den fjerde som har fått påvist covid-19 er et isolert tilfelle. Det er en amerikansk soldat som sitter i isolasjon.

Før helga kom det 400 amerikanske soldater til Setermoen. De har sittet i karantene siden de kom.

– Dette er et isolert smittetilfelle som ikke har noe å gjøre med de andre tilfellene, sier Heimdal.

Deltok på fest

Onsdag kveld fikk Bardu kommune to nye smittetilfeller av covid-19. Begge personene jobber ved samme avdeling ved Setermoen leir. 30 personer fra aktuell avdeling ble derfor satt i karantene.

Torsdag skriver Forsvarets Forum at de to personene som er koronasmittet deltok lørdag på en fest, «Den sorte minks orden» med nesten 200 deltakere.

Deltakerne på arrangementet var i kohorter, og før arrangementet ble det sendt ut en oppfordring om å holde ti dagers karantene før arrangementet.

– Disse kohortene er de samme personene som arbeider sammen til daglig, og de satt i avstand til hverandre under arrangementet. Det gjorde også enkeltpersoner, ifølge talsmann i Hæren, Eirik Skomedal.

Talsmann i Hæren Eirik Skomedal. Foto: malin Straumsnes / NRK

Både kommunen og Forsvaret driver nå et omfattende arbeid for å kartlegge hvor smitten kommer fra. Det er ikke konkludert med at arrangementet kan være knyttet til smitten.

Mellom 30 og 40 ansatte er satt i karantene, og kommuneoverlege Vidar Bjørnås har opplyst til Forsvarets Forum at mellom 60 og 70 blir testet for viruset i Bardu kommune torsdag.

Eirik Skomedal har ikke svart på NRKs henvendelser.

Koronasmitta ansatt ved Tromsøbadet

Også i Tromsø kommune ble det torsdag bekreftet tre nye smittetilfelle.

En av de smittede jobber som deltidsansatt på Tromsøbadet, bekrefter daglig leder Siv Hege Helsing Schrøen.

– Sammen med smittevernoverlegen fant vi ut at det 13 stykker som har vært i nærkontakt med smittede. Disse er nå i karantene og skal testes.

Ingen av de personene som er satt i karantene har fått symptom på korona, som Schrøen kjenner til. Det er uansett ikke smittefare for gjestene, understreker lederen.

Selv om 13 personer skal ut i karantene vil Tromsøbadet gå som normalt.

– De som er i karantene er en del av et helgeteam som jobber her hver 14. dag, sier Schrøen.

Daglig leder ved Tromsøbadet, Siv Hege Helsing Schrøen, bekrefter at en ansatt hos dem er smittet av covid-19. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Strengere kontroll på utestedene

Etter en helg med flere køer hvor folk stod tett i tett utenfor utestedene skjerper kommunen nå kontrollen. Hensikten er å passe på at 1-metersregelen overholdes ute som inne.

I tillegg skal uniformerte kontrollører sjekke at det er en meters avstand blant gjestene.

– Vi skal være fire stykker fra kommunen ute nå i helgen. Der skal vi hjelpe til og oppfordre publikum til å følge smittevernreglene, sier næringsrådgiver i Tromsø kommune, Tony Høgtun Liafjell.