39-åring dømt til åtte års forvaring i Finnmark etter to grove voldtekter

Mannen erkjente straffskyld for å ha utøvd vold mot to kvinner, men ikke at han voldtok dem.

Retten fant ingen grunn til å tvile på kvinnenes forklaring, men la vekt på at 39-åringen innrømte vold og at han erkjente straffskyld for nesten hele tiltalen.

Alta tingrett dømte mannen til 8 års forvaring fordi de mener det er gjentakelsesfare.

Forsvarer Daniel Storrvik sier til NRK at mannen mest sannsynlig vil anke og er ikke fornøyd med dommen.

Bistandsadvokat for fornærmede fra 2006, Per Magne Kristiansen, sier at fornærmede er i motsetning fornøyd med dommen.

– Hun håper på at saken er over med dette, men det har vi egentlig ingen tro på, sier Kristiansen.

Del av et rusmiljø

De to grove voldtektene skjedde i 2006 og 2019, med to forskjellige kvinner. 39-åringen var i flere år kjæreste med kvinnen han voldtok i 2006.

Den andre kvinnen innledet han et forhold til noen måneder før voldtekten i mai 2019. Både tiltalte og de to fornærmede har vært del av et rusmiljø.

Kvinnen som ble voldtatt i 2006 valgte først å vitne da hun fikk vite at venninnen hadde blitt voldtatt av den samme mannen i 2019.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen mener samfunnet må beskyttes mot den voldtektsdømte mannen. Derfor la hun ned påstand om forvaring i åtte år. Foto: Petter Strøm / NRK

Den første kvinnen ble holdt fast, mens mannen truet med å kvele henne med en pute. I etterkant voldtok han kvinnen, før han helte sprit på henne og truet med å tenne på.

Voldtekten skal ha foregått i flere timer, mens kvinnens datter befant seg på naborommet.

Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun trodde hun skulle dø, og at hun har slitt med dødsangst i etterkant av hendelsen. Også datteren skal ha hatt vansker med å roe seg om natten og ble fulgt opp av ulike hjelpeinstanser.

Retten trodde på henne, og legger til at forklaringen støttes av flere bevis, blant annet hennes egen dagbok og journalnotater fra ansatte i hjelpeapparatet.

I et legenotat etter voldshandlingen ble det påvist flere skader på kvinnen.

– Hun fremstår som troverdig og retten har ingen grunn til å betvile hennes forklaring. Forklaringen er nøktern, uten noe preg av overdrivelser og på mange punkter detaljert, skriver retten.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En type straff der hovedformålet er å beskytte samfunnet mot en farlig lovbryter.

Sones i forvaringsanstalt, vanligvis på Ila.

En som finnes skyldig i å ha begått et alvorlig voldslovbrudd, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller et annet alvorlig lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet, kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff.

Det må være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Straffen har ikke en endelig slutt-tid. Domstolen vurderer om den dømte kan prøveløslates når minstetiden utløper.

Løslatelse forutsetter at det ikke lenger er en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Den forvaringsdømte kan vurderes på nytt når forvaringstiden utløper.

Hvis domstolen konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen forlenges med inntil fem år av gangen. Det er ingen øvre grense for forvaring, slik at straffen kan vare livet ut.

Kilde: snl.no/ Kriminalomsorgen

– Fysisk og psykisk mishandling

13 år senere ble venninnen hennes, og mannens daværende kjæreste, lenket fast og kneblet med teip, før hun ble voldtatt i flere timer.

Han påførte henne også brannsår og filmet deler av hendelsen. Både bilder av sårene og en video ble vist frem i retten.

Det ble ikke fastslått hvor lenge voldshendelsen foregikk, men retten var ikke i tvil om at 39-åringen var skyldig i beskrivelsene fra tiltalen.

– Dette dreier seg om fysisk og psykisk mishandling utført på en sadistisk og torturliknende måte.

Mannen ble dømt til åtte års forvaring med en minstetid på fem år og fire måneder. Voldtektssaken gikk for Alta tingrett, men forhandlingene var flyttet til Indre Finnmark tingrett, siden det ikke er annet fengsel enn glattcelle i Alta. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ved begge voldtektene la retten til grunn at tiltalte var ruspåvirket, men påpekte at man ved selvforskyldt rus skulle bedømmes som om han var edru.

Retten konstaterte også at begge de fornærmede ble påført psykiske lidelser på grunn av voldtektene.

I tillegg til åtte års forvaring, fikk finnmarkingen kontaktforbud i fem år overfor kvinnen som ble voldtatt i mai 2019. Han må også betale oppreisningserstatning til begge kvinnene – totalt 395.000 kroner.

– I skjerpende retning må det videre for begge tilfeller vektlegges at de fornærmede ble påført store smerter, at voldtektene var begått på en særlig krenkende og ydmykende måte og at det var brukt betydelig vold, står det i dommen.

Mange lovbrudd

Mannen har blitt dømt for voldshandlinger flere ganger tidligere. Det var også skjerpende for dommen han fikk.

Tiltalen mot 39-åringen var lang, og i retten ble han dømt for en rekke andre lovbrudd, i tillegg til de to voldtektene.

Ved åtte anledninger mellom januar 2019 og juni 2019 har han ødelagt telefoner, TV-er og annet utstyr som tilhørte Vadsø fengsel.

I år har han blant annet satt fyr på en madrass i fengselet og ødelagt inventar, et vindu og dører på to besøksrom. For skadene er han dømt til å betale 178.745 kroner i erstatning til kriminalomsorgen Vadsø fengsel.

Han ble også dømt for vold mot en politibetjent og en fengselsbetjent i henholdsvis januar og februar 2020, og for å ha truet med å kappe av hendene til sorenskriveren.

39-åringen er også dømt for å sparket sin egen hund, for å ha kjørt både bil og snøskuter uten førerkort og for å ha kjørt snøskuter utenfor lovlig løype.

Med unntak av voldtektene, samt sparkingen av sin egen hund, erkjente mannen straffskyld på de resterende 17 punktene.

