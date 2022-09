I utgangspunktet skulle en kvinnelig delegat delta på møtet, men meldte avbud i siste liten.

Da var det ingen kvinnelige delegater å se blant de 31 mennene på årsmøtet til Fiskarlaget Nord. Det synes styreleder Roger Hansen er beklagelig.

– Det er få kvinner som er organisert og som vil være med. Vi må jobbe kontinuerlig med det. Det har jeg tro på, men det er ikke en quick fix, sier Hansen.

En intern maktkamp

Stadig flere kvinner blir fiskere, og fiskerinæringen har det siste året fått mye oppmerksomhet for hvordan kvinner behandles.

Fisker Susanne Mortensen mener Fiskarlaget hadde fått flere kvinner på plass om de hadde ønsket det Foto: Hans Ludvig Andreassen

Susanne Mortensen, som i fjor slo alarm om trakassering i yrket, er ikke overrasket over at bare menn samlet seg til årsmøtet i Tromsø. Hun tror at om det hadde vært vilje, hadde næringen fått flere kvinnelige representanter.

– Jeg tror det handler om en maktkamp innad. Det er stor kyst mot liten kyst, sør mot nord. De krangler om så mye at det å få kvinner inn rett og slett ikke blir prioritert, mener hun.

Mortensen tror at gode rollemodeller vil bidra til at flere kvinner tør å bli med i næringen.

– Så vi må ha kvinner i styrene. De kan bestemme for fremtiden. Da bør man kanskje velge framtidsrettet og tillate kvinnene å komme inn, for de må jo starte en plass de også.

Maktstrukturen i næringen er så tøffe, som gjør at andre stemmer ikke kommer inn, sier Øystein Hage i Fiskeribladet. Foto: NHST

– Nok av kvinner å velge mellom

Ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, ser heller ikke på oppmøtet som overraskende.

– 95 prosent, og kanskje mer enn det, som driver i fiskerinæringen er menn. Det er ikke noe spesielt at det er mange menn i salen.

Samtidig synes han det er bemerkelsesverdig at det ikke er noen kvinner i det hele tatt, med tanke på debatten som har vært det siste året. Der tror han Mortensen har rett i sin påstand.

– Man har vanskelig for å slippe inn nye og alternative stemmer. Det ser man for eksempel i forhold til kvinner. Maktstrukturen i næringen er så tøffe, som gjør at andre stemmer ikke kommer inn, sier Hage.

Han synes ikke det er en god forklaring at færre kvinner er fagorganisert.

– Dersom næringen kunne sett litt utenfor sine egne faste rammer, og vurdert andre alternativer til styre og stell, så tror jeg de har nok av kvinner å velge imellom, mener Hage.

Statssekretær i Fiskeridepartementet, Kristina Hansen, synes det er nedslående at ingen kvinner deltok på årsmøtet. Foto: Lars Åke Andersen

Skal få til endring

Statssekretær i Fiskeridepartementet, Kristina Hansen, er derimot overrasket over å bare møte mannlige delegater. Hun hadde trodde det i det minste skulle være noen.

– Det var litt nedslående at det at det ikke var noen kvinnelige delegater, sier hun.

Det er noen kvinner i fiskerinæringen i nord, og Hansen mener det burde vært gjenspeilt i delegasjonene. Hun har likevel troen på at det blir gjort endringer framover.

– Dette skal vi få til for framtiden, også sammen med fiskerlagene, sier statssekretæren.