– Alle vil telles med, men jeg telles på en måte ikke i det norske samfunnet, sier Ismail Abuukar.

46-åringen fra Somalia står på kjøkkenet hjemme i Akkarfjord i Hammerfest kommune i Finnmark og smører seg matpakke.

Ismail Abuukar har skaffet seg et godt liv i Akkarfjord i Hammerfest. Men det er et skår i gleden å ikke kunne delta fullt ut i samfunnet. Foto: Hanne Larsen / NRK

Kona gjennom 23 år, Eirin Hansen Abuukar, jobber i politiet og sitter på hjemmekontor denne dagen. Sammen har de fire barn.

Ismail er intensivsykepleier ved Finnmarkssykehuset og skal snart på kveldsvakt.

Han deler tiden mellom intensivavdelingen i Hammerfest og luftambulansetjenesten i Alta.

– Jeg trives så godt i jobben, sier han.

Men bak det hvite smilet ligger det en følelse av å ikke være god nok.

Problematisk uten norsk pass

For selv om Ismail i 2001 fikk permanent oppholdstillatelse i Norge på grunn av krigen i Somalia, så har han ikke fått innvilget norsk statsborgerskap.

Dermed får han heller ikke norsk pass eller norsk ID-kort. Han har hatt utfordringer med å få lån og inneha bankkort. Ismail kan ikke stemme ved valg.

Han har somalisk pass, men det er ikke gyldig i Norge.

Ismail og Eirin har vært sammen i 23 år og har fire barn i lag. De støtter hverandre i tykt og tynt. Foto: Hanne Larsen / NRK

Da faren døde hjemme i Somalia, kunne ikke Ismail reise ned til begravelsen. Han kan heller ikke besøke moren, som er syk, eller delta på jobbturer med kolleger.

For noen år siden ville sønnen at faren skulle ta han med på fotballtur til England. Det ønsket kunne ikke Ismail oppfylle.

– Det er kanskje en bagatell, men summen av alle disse tingene gjør at man føler på en nedverdigelse og en følelse av å stå utenfor, sier 46-åringen.

Ydmykelsen var også stor da han var med på et akuttoppdrag til Svalbard med luftambulansen. Uten pass kunne ikke Ismail gå av flyet.

– Jeg ønsker bare å kunne utføre jobben min og redde liv, uten unødige hindringer, sier han.

Løy om identitet

Ismail har fått avslag på statsborgerskap hele tre ganger fordi norske myndigheter ikke vet hvem han er, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

Da Ismail flyktet fra Somalia til Nederland som 17-åring, løy han om hvem han var. Han løy igjen da han etter få år dro videre til Norge.

Ismail har tatt utdannelse og jobber både som intensivsykepleier ved Hammerfest sykehus og ved luftambulansen i Alta. Foto: Hanne Larsen / NRK

Selv sier han at han var redd for å bli sendt tilbake.

– Jeg visste ikke bedre og hadde fått råd om at jeg ikke burde si mitt rette navn. Dette var galt av meg, men det er menneskelig å feile, sier han.

Vellykket for irakerne

Det er i dag om lag 400 somaliere i Norge med uavklart identitet. Dette er mennesker som har oppholdstillatelse, og hvor de fleste jobber og betaler skatt.

Norsk organisasjon for asylsøkere, Noas, vil at norske myndigheter skal gi denne gruppen en hjelpende hånd.

Krav til norsk statsborgerskap Ekspander/minimer faktaboks Hovedregelen om å få norsk statsborgerskap er at søkeren må oppfylle vilkårene etter statsborgerloven § 7 første ledd: «Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på vedtakstidspunktet: a) Har klarlagt sin identitet, jf. femte ledd, b) Har fylt tolv år, c) Er og vil forbli bosatt i riket, d) Fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven § 62. e) Har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden, jf. sjette ledd, f) Fyller kravet om norskopplæring fastsatt i § 8, og g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid, jf. § 9." Søkeren oppfyller ikke vilkåret om å ha klarlagt sin identitet, jf. statsborgerloven § 7 først». Kilde: Utlendingsdirektoratet

I 2016 innførte regjeringen et identitetsavklaringsprogram for irakere som tidligere har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap.

I mai i år ble programmet avsluttet. Resultatet er at om lag 1000 irakere har fått bekreftet sin identitet etter å ha ventet i over 20 år.

– Nå må vi trekke de samme positive erfaringene over til den somaliske gruppen. Det dreier seg om somaliere som har bodd i Norge i godt over 20 år, sier Jan Ole Martinsen, seniorrådgiver i Noas.

Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas). Foto: NRK

Han sier at den somaliske gruppen har forholdt seg lojalt til påleggene fra norske myndigheter om å skaffe seg somaliske pass. De har også bevist at de er registrert i det somaliske folkeregisteret.

– De har gjort alt som står i deres makt for å kartlegge egen identitet, sier Martinsen.

At identiteten er uklar, sier han kan skyldes rene transkriberingsfeil, altså at de som har registrert flyktningen ved ankomst, har skrevet navnet eller fødselsdatoen feil.

Mange unge flyktninger har også fått råd fra «gode hjelpere» om å lyve om hvem de er, sier han.

Denne tvilen gjør at norske myndigheter nøler med å godkjenne somaliske dokumenter.

Fortjener bedre

Eirin Hansen Abuukar mener ektemannen etter snart tre tiår fortjener å bli tatt helt inn i varmen i det norske samfunn.

– Han har tatt utdannelse, fått seg jobb, bidrar i idretten, er meddommer i tingretten. Han er en bidragsyter på alle mulige måter. Skal Norge ta imot flyktninger, så plikter vi også å gi dem muligheten til å delta i samfunnet, sier hun.

– Hvordan skal man skille dem som avgir en løgn i et fortvilet øyeblikk, fra dem som vil begå kriminelle handlinger og skjule seg bak falsk identitet?

– Selvfølgelig skal Norge være nøye med å sjekke hvem som kommer og om de har gode hensikter. Nå kom Ismail hit som veldig ung, og han har vært her i 26 år uten å ha gjort noe straffbart, påpeker kona.

Ismail Abuukar og Eirin Hansen Abuukar bor naturskjønt til i Akkarfjord utenfor Hammerfest. Foto: Hanne Larsen / NRK

Hun legger til at man i dag har muligheter til å bruke både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, samt DNA, for å kartlegge identitet.

– Da bør dette brukes for å gi disse menneskene sin identitet, slik at de kan tilegne seg fullverdige liv. Det har både de og vi som samfunn nytte av, sier hun.

– Hva hvis Ismail ikke får norsk statsborgerskap?

– Jeg mener at det etter hvert vil være umulig å kunne leve uten en digital ID. Det betyr at vi må vurdere å flytte fra Norge til et land som har en annen politikk, sier hun.

Evaluerer ordningen

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Samra Akhtar, skriver i en e-post til NRK at hun forstår at det er krevende for personer å leve uten statsborgerskap.

Hun sier likevel at det er for tidlig å vurdere nå om det er aktuelt med et eget identitetsavklaringsprogram for somaliere, før man har evaluert prosessen med irakerne.

Samra Akhtar (Ap) er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun vil gå i dialog med NOAS og UDI. Foto: Simen Gald

I første omgang vil Akhtar i en grundigere dialog både med Noas og UDI.

Ismail håper å få bli en del av et identitetsavklaringsprogram. Han er villig til å snu hver eneste stein for å kunne leve et liv uten håndbrekket på.

– Hadde jeg hatt noe å skjule, ville jeg ikke åpnet opp for dette. Ja, jeg har gjort en feil for lenge siden, men hvor streng skal straffen være, spør han.