23-åringene Tobias Silenti Hellerud og Delia Helen Bakke har tømt BSU-kontoene og satset på Finnmark.

I bygda Golnes, en mils vei øst for Vadsø, har de funnet et hundre år gammelt hus – til en pris som minner lite om nivået hjemme i Oslo:

120.000 kroner.

– For folk flest hadde det jo ingen verdi. Det var ingen som ville kjøpe det, flirer Tobias.

Kjørte nordover og lette

Studenten Delia og prosjektlederen Tobias har drømt om Finnmark lenge.

– Landet vårt er jo så langt. Det føles rart å være helt i bunnen. Vi har lyst til å prøve toppen, sier Tobias.

– Vi har lyst til å fiske og gå mye på tur, sier Delia.

– Vi har sagt til veldig mange at vi skal til Finnmark, men jeg tror folk har vært litt skeptiske.

Bygda Golnes ligger ved Varangerfjorden, en mil øst for Vadsø sentrum. Foto: NRK

De to kjørte nordover på ferie sist sommer for å lete etter et spennende sted å bo. Valget falt først på Vardø, helt ut mot Barentshavet. De endte litt inne i Varangerfjorden i stedet da huset i Golnes ble lagt ut til salgs.

– For det meste får vi positive kommentarer. Men mamma var veldig stresset da vi skulle dra. Hun prøvde veldig hardt å være glad på mine vegne, men det skinte igjennom at hun var meget skeptisk, ler Delia.

Drømmer om kafé og bar

Paret hadde bare bildene og taksten å forholde seg til da de kjøpte huset. Sist fredag fikk de seg noen små overraskelser da de kom dit første gang.

Det var litt mer mugg og lekkasjer enn forutsatt. Men under er det tømmer – som heldigvis ser nokså solid ut.

Huset er et såkalt Varangerhus, der det gamle fjøset henger sammen med boligen.

Fasaden på huset i Golnes vender ut mot europaveien og Varangerfjorden. På baksiden er fjøset bygget sammen med huset – typisk for den byggeskikken som forbindes med finske innvandrere til Varanger.

– At det var et vernet hus, synes jeg var dritkult. Vi skal komme hit og bo i et av husene som ikke ble brent under nedbrenningen av Finnmark. Det er spesielt, sier Delia.

Fjøset er heldigvis helt luktfritt i dag, men det krever en del omsorg for å overleve hundre nye år.

– Vi håper å få hjelp til å redde det. Det er unikt. Vi kan ikke la det forfalle, sier Tobias.

Huset viste seg å ha mange flere kriker og kroker enn salgsannonsen ga inntrykk av, så nå kommer ideene.

Oppe på loftet, under fine takbjelker, skal det bli kafé og bar. Om noen år. Hvis alt går som de håper.

Mange års jobb

Budsjettet er ikke av det største, men de er innstilt på å ta tiden til hjelp.

– Da vi så potensialet i den gamle i overetasjen og fjøset, fikk vi litt motivasjon til å bruke penger på problemet og få det bra. Det tar nok noen år før vi blir fornøyde, sier Delia.

– Det blir mye pussing og slit, men vi greier å leve med en lav standard. Blir det litt stygt, så går det greit. Vi må bare få bort det ekle, så man kan lene seg til veggene uten å føle at man får mugg på seg, sier Tobias.

I loftsetasjen ser Tobias og Delia muligheten for å lage en bar i historiske omgivelser. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dobbeltseng hos naboen

Etter de første fem dagene i Finnmark er det gjestfriheten som har imponert dem mest.

– Vi har blitt så godt ivaretatt. Alle naboene sender melding og sier at det er bare å komme på kaffe og spørre om hjelp – de kommer!

De har til og med fått sove gratis hos naboen den første tida.

I løpet av vinteren eller våren håper de å pusse opp såpass at de kan melde flytting nordover – og jakte på jobber.

– Vi skal bo her, det er en garanti. Spørsmålet er bare om det blir rett på nyåret eller mot sommeren ut fra hva som må gjøres, sier Tobias.