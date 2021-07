228 branner i norske avfallsanlegg på fem år: – Et alvorlig problem for liv og helse

Røyken har enda ikke lagt seg etter brannen på avfallsanlegget på Gairasmoen utenfor Lakselv fredag.

Ett og et halvt døgn etter brannen oppfordrer brannvesenet beboere i Lakselv om å lukke vinduer og dører på grunn av røyken.

Brannen føyer seg inn i rekken av en dyster statistikk.

Én brann hver åttende dag

I perioden 1. januar 2016 til 4. mars 2021 har det vært 228 branner i norske avfallsanlegg.

Det tilsvarer omtrent én brann hver åttende dag de siste fem årene.

– Disse brannene er en risiko for liv og helse. Og det kan gi langsiktige forurensningsskader, sier Cecilie Lind i Avfall Norge.

Da er det også antagelig en rekke branntilløp som ikke er registrert, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, (DSB).

Antall branner i avfallsanlegg i perioden 1. januar 2016–4. mars 2021 Ekspandér faktaboks Viken: 45

Vestfold og Telemark: 28

Oslo: 27

Innlandet: 22

Agder: 18

Møre og Romsdal: 16

Nordland: 16

Trøndelag: 16

Troms og Finnmark: 15

Vestland: 14

Rogaland: 11

Langvarige branner og giftig røyk

Når det oppstår brann på et avfallsanlegg er det ofte krevende å slukke brannen, og det kan ta mange dager, slik de nå opplever i Lakselv.

Daglig leder i Avfall Norge, Cecilie Lind, sier at det er gjort mye i forbindelse med brannberedskap, men at det tydeligvis har et stykke å gå fremdeles. Foto: Kåre Fostervold

– I enkelte tilfeller er det behov for å evakuere naboer for å unngå å puste inn røyken, sier Lind.

Ifølge DSB kan brannene gi utslipp av giftig røyk, og at langvarig slokkeinnsats kan føre til utslipp av brannskum og slokkevann som forurenser miljøet.

Les også: Kraftig brann på avfallsanlegg – giftig røyk fra flammene

Batterier er brannversting

Batterier som blir kastet feil er en av de vanligste årsakene til at det kan ta fyr på avfallsanlegg:

– Vi ser at folk kaster batterier i vanlig avfall. Og de selvantenner, rett og slett. Da kan man få eksplosjonsartet brann, sier Lind.

Hun oppfordrer alle til å teipe polene på batteriet, legge de i et syltetøyglass, for så å levere det på en gjenvinningsstasjon eller butikk hvor de tar imot batteriet.

Også filler fra oppussing, treflis og organisk materiale utgjør brannfare på avfallsanleggene.

– Alvorlig økning

DSB har sammen med miljøvernmyndighetene hatt tilsynsaksjon og besøkt flere avfallsanlegg.

Konklusjonen er at det er flere anlegg som kan gjøre mye mer i forbindelse med forebygging.

Direktør hos DSB, Elisabeth S Aarsæther, sier at antall branner hos avfallsanleggene må gå ned. Foto: Anita Andersen / DSB

– Antall branner skal ikke øke, for vi tar vare på avfallet på en mer profesjonell måte. Hvis det da i andre enden blir flere branner, så er det ikke bra. Økningen er alvorlig, sier direktør i DSB, Elisabeth S. Aarsæther.

Funnene fra tilsynsaksjonen er at det er flere anlegg som ikke har planer for hvordan de skal forebygge brann.

– Flere anlegg har heller ikke tenkt over konsekvensene dersom det begynner å brenne, forteller Aarsæther.

22. juni tok det fyr i madrasser og hageavfall på Bjorstaddalen avfallsanlegg i Skien. Foto: Theo Aasland Valen / Tips

Todelt ansvar

DSB mener statistikken over brann i norske avfallsanlegg de siste 5 årene er for høy, og forventer at anleggene tar grep for å sørge for færre branner.

– Vi kommer til å følge dette opp med avfallsanleggene. Samtidig har også vi forbrukere et ansvar som vi ikke må undervurdere, sier Aarsæther.

Hun deler oppfordringen til Avfall Norge om å bli flinkere på å sortere avfall, og da særlig batterier.

– Når det er egne sorteringsbrett eller bokser til ulike typer avfall, så er det ikke fordi noen vil gjøre det vanskelig for folk, men fordi vi vil ta vare på sikkerheten til folk.