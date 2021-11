– Jeg ville ikke ha standard ED-skilt på elbilen min, rett og slett fordi jeg ville at nettopp min bil skulle se kul ut.

Han ler godt av egne særegenheter, drosjesjåfør Tom Benny Svensson, som til daglig frakter folk i Oslo-området.

Han har hatt drosjeløyve siden 1996. Da han byttet til sin foreløpig siste bil, gikk han for en elektrisk versjon av Ford Mustang.

Samtidig ba han om å få bruke et ZZ-registrert skilt. Bokstavkombinasjonen er hjemmehørende i Lakselv, 1331 kilometer lenger nord.

ZZ er selvsagt en fin kombinasjon i seg selv, rent visuelt.

Men Svensson er i tillegg fan av bluesrockerne ZZ Top fra Texas. Han opplever at også andre får assosiasjoner til bandet når de ser skiltet.

En amerikansk Ford Mustang passer fint med ZZ-skilt, synes eieren. Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Skiltet kler bilen

– Jeg var veldig bevisst på at jeg skulle ha et slikt skilt. I tillegg har jeg sagt til kollegene mine at om de ser en Ford Mustang med ED-skilt, og deretter ser min bil, så vil de si at min ser mye kulere ut. Og det er de faktisk enige i. Jeg synes skiltet kler bilen, sier Svensson.

Drosjesjåføren fra Oslo er i godt selskap. I dag kjører det 18.734 biler rundt på norske veier med ZZ-registrerte bilskilt.

Det er spesielt eiere av BMW og Volvo som utmerker seg med 4500 kjøretøy registrert med Lakselv-skilt, ifølge statistikk fra Statens vegvesen.

Drosjesjåfør Tom Benny Svensson legger mye kjærlighet i bilen. Han står halvannen til to timer hver fredag og håndvasker den. Foto: Knut Sætre / NRK

En periode var skiltene mer verdt enn andre!

– ZZ-skiltene har vært populære i en mannsalder. Man finner dem over hele landet, sier Erland Tretteskog, seniorinspektør ved Statens vegvesens stasjon i Lakselv.

Det er spesielt Østlandet og Vestlandet som peker seg ut.

– Hvorfor er det slik?

– Det kan ha noe med at det for noen var eksotisk å ha kjennemerker fra Finnmark. I en periode ble bilene mer verdt hvis man hadde ZZ-skilt på kjøretøyet.

Tretteskog sier det kan ha en sammenheng med at Finnmark er et område hvor det ikke saltes så mye på veiene.

Erland Tretteskog jobber som seniorinspektør ved Statens vegvesens stasjon i Lakselv i Porsanger kommune. – ZZ-skiltene har vært populære i en mannsalder, og man finner dem over hele landet, sier han. Foto: Statens Vegvesen

Erstattet SV med ZZ

I 2013 skjøt registreringen av ZZ-skilt fart – i Bergen. Det begynte med at Statens vegvesen innførte bokstavkoden SV for nyregistrerte biler. Flere aviser plukket opp historien, og forklaringen var at mange bileiere ikke ønsket å bli assosiert med ett bestemt politisk parti, skrev Finnmark Dagblad den gang.

Tretteskog husker dette godt.

– Det var historisk. På den tiden det tok oss å registrere 10 nye kjøretøy med ZZ-skilt, ble det registrert 1000 ZZ-skilt andre steder i Norge.

– Samtidig fikk vi en del telefoner til trafikkstasjonen i Lakselv. Publikum lurte på om vi kunne sende ut kjennemerkene til dem, noe vi selvfølgelig ikke kunne gjøre. Det ville ha ført til ganske store fraktkostnader, sier han.

Det hører med til historien at eksempelvis motorsyklister ikke lengre kan bestille ZZ-registrerte skilt.

– Vi gikk tom for den firesifrede serien i 2016. Dette er alt fra motorsykler til campingvogner og tilhengere. Den opprinnelige ZZ-serien er faktisk oppbrukt, sier Tretteskog.

I Finnmark går det 856 kjøretøy med femsifrede ZZ-skilt, mens tilsvarende tall for Sør-Norge er hele 10.116, ifølge tall iFinnmark fikk fra Statens vegvesen i 2016.

Personlige bilskilt

Det er likevel mulig å registrere et ZZ-skilt for motorsykler, men da gjennom et personlig bilskilt. Denne ordningen kom i juni 2017, men det koster 9000 kroner for et slikt skilt. Overskuddet fra ordningen brukes på trafikksikkerhetstiltak.

– Tror du folk i Lakselv liker at de har et kjennemerke som er blitt en motegreie?

– Både ja og nei. Før var det jo nesten slik at man hilste på bilister som man møtte sørpå med ZZ-skilt. Det har nok gått over, fordi man finner slike skilt overalt. Når det er sagt: Lakselv blir jo representert, på en måte, smiler Tretteskog.

Personlige bilskilt Ekspandér faktaboks Ordningen ble innført 15. juni 2017

Bileiere kan søke om personlig bokstav- og tallkombinasjon på bilskiltet, og gjelder i 10 år av gangen.

Bilene vil fremdeles være tilknyttet et vanlig kjennemerke, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet.

Det er visse begrensninger i retten til å velge tegnkombinasjon på personlig kjennemerke, blant annet for å unngå tegnkombinasjoner som er støtende eller til ulempe for andre.

Prisen for personlige kjennemerker er 9000 kroner, og overskuddet skal gå til trafikksikkerhetsformål. Kilde: Statens Vegvesen.

Kommet for å bli

I Oslo tror drosjesjåfør Tom Benny Svensson at fenomenet kan ha kommet for å bli.

– Det er nok mange som ikke vet at man kan gjøre dette, og som tror at man må benytte de vanlige elbilskiltene. Sånn er det jo ikke.

– Du er ikke fra Finnmark opprinnelig?

– Nei, men jeg er kanskje sånn skapfinnmarking, flirer Svendsen.