17 år gamle Chris-Stian omkom i arbeidsulykke

Det var Chris-Stian Holmgren (17) fra Hammerfest som omkom i en arbeidsulykke fredag 28. juli.

Navnet frigis i samråd med de pårørende, melder Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Ulykken skjedde på et verksted i Alta.

Politiet opplyser at ulykken skjedde i forbindelse med arbeid på en tilhenger.

Avdøde fikk en kjørebro på tilhengeren over seg. Som følge av det fikk han skader i hodet som gjorde at han døde.

Ingen siktet

– Foreløpig er ingen siktet i saken, men det hører med til etterforskningen av arbeidsulykker at politiet vil undersøke om det er skjedd noe straffbart eller ikke, sier politijurist Martine Meslo hos Finnmark politidistrikt.

Meslo sier at som vanlig i arbeidsulykker samarbeider politiet også tett med Arbeidstilsynet i etterforskningen av ulykken i Alta.

Politiet vil bruke tiden framover på å innhente ulike typer informasjon som kan belyse saken ytterligere.

Politiets krimtekniske bil i Finnmark ved et bilverksted i Alta der en gutt i tenårene døde i en arbeidsulykke fredag 28. juli 2023. Foto: Stian Strøm / NRK

To tenåringer i samme bedrift

For ni år siden omkom en annen tenåring i samme bedrift i en arbeidsulykke.

– Jeg kan ikke si noe om hvilken betydning dette vil ha å si for etterforskningen. Verken i den ene eller andre retningen. Men det er noe vi tar med inn i etterforskningen videre, sier politijurist Martine Meslo i Finnmark politidistrikt.

Den omkomne i 2014 var 18 år gamle Oddbjørn Olsen fra Alta.

Han var på oppdrag til Øst-Finnmark med en last med industriplast.

Vel fremme skulle en fiskebedrift losse plasten fra traileren med traktor.

Lasten løsnet, og 18-åringen fikk en 780 kilos tung trommel over seg.

Dødsulykka fra 2014 ble gransket og henlagt fra politiets side. Konklusjonen var at intet straffbart hadde skjedd.

Vil ikke uttale seg

Lederen i den aktuelle bedriften ønsker ikke å si noe om at to tenåringer ansatt i deres bedrift, er omkommet i arbeidsulykke de siste ni årene.

Bedriften la kort tid etter ulykka fredag 28. juli i år ut kondolanse på sin Facebook-side.

Der skriver de at gutten var som en sønn for dem og at sorgen er stor. Tankene går til guttens familie, står det.