16-åring tiltalt: Fikk jenter til å utføre seksuelle handlinger på Snapchat

Statsadvokaten for Troms og Finnmark har tatt ut tiltale mot den nå snart 17 år gamle tenåringen fra Sør-Troms. I Straffeloven er de alvorligste forholdene i tiltalen likestilt med voldtekt.

Å få et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Til sammen er det fem fornærmede jenter i saken, som skal opp i Trondenes tingrett i høst. De yngste jentene var under 14 år da de skal ha fått forespørslene fra tiltalte.

Ungdommene skal ha blitt kjent med hverandre på Snapchat. Det skjedde aldri noen fysiske møter mellom dem.

– Straffesaken starta med at politiet ble kontakta av en fornærmet i saken. Underveis i etterforskningen kom det fram opplysninger som førte til at vi utvidet etterforskningen til å gjelde flere, sier politisjef Frank Sletten i Harstad.

Totalt er det fem fornærmede. Saken starter i Trondenes tingrett 23. september. Foto: NRK

Sendte bilder

To av jentene skal ha gjort som tenåringsgutten ba om, og utført seksuelle handlinger med seg selv, som de delte med ham. Andre jenter nektet å gjøre dette, men sendte likevel bilder av seksuell karakter til han.

Også det å oppfordre barn til å sende bilder av seksuell karakter, er straffbart.

Den unge mannen er også tiltalt for å ha brukt trusler om å skade seg selv eller ta livet sitt, for å få det som han ville.

Over flere dager skal han ha truet ei jente med dette, og dette skal ha bidratt til at hun sendte flere nakenbilder av seg selv.

Han er også tiltalt for å ha spurt om å få møte en jente på under 16 år for å ha seksuell omgang, uten å lykkes.

Stein Nilsen er den unge mannens forsvarer. Han ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Politistasjonssjef Frank Sletten i Harstad sier politiet ser alvorlig på saken, der flere unge jenter skal ha blitt forledet til å sende bilder og videoer til en eldre ungdom. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Kan slippe fengsel

På generelt grunnlag sier Sletten at når tiltalte er under 18 år, skal vedkommende som hovedregel kun dømmes til ubetinget fengsel der dette er særlig påkrevd. Alder skal tas i betraktning.

– I dette tilfellet er det Trondenes tingrett som skal behandle saken og som må ta stilling til eventuell straff, sier han.

Han forteller videre at politifolkene som jobber med forebygging, får høre fra skoleelever og ungdom at deling av seksualiserte bilder skjer. Det er ikke uvanlig.

– Nærvær av kontroll er fraværende, og generelt ser vi at mange ikke klarer å sette grensene sjøl. Terskelen for å utforske egen seksualitet, blir strukket langt lengre enn det som er vanlig.

Men tilbakemeldingene fra ungdommene er også at de forstår lovverket.

– De skjønner at det er ulovlig. Men de føler at faren for å bli tatt er liten. Det er likevel ingen tvil om at ansvaret ligger hos den som får ungdommene til å sende ut eller dele bildene av seg selv.