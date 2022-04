16-åring døde av overdose – mann dømt for å ikke ringe etter hjelp tidsnok

– Man endrer loven med tilbakevirkende kraft. Det er i strid med grunnleggende menneskerettigheter, sier mannens forsvarer, Arne Seland til NRK.

Han opplyser at dommen vil bli anket.

– Jeg synes det er trist at man ser et samfunn og et media som kaster seg over et ungt menneske, som æreløse hunder og gribber etter hans lidelse, sier Seland.

Han trekker frem at flere unge mennesker døde under lignende forhold i samme periode i Tromsø, men ingen av dem som var til stede ble dømt for det hans klient nå er dømt for.

– Plutselig finner statsadvokaten ut at han vil ta denne unge mannen og dømme han, sier Seland.

Forsvarer Arne Seland mener dommen er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Var redd for å få problemer med politiet

Det var i august 2020 at en 16 år gammel gutt døde av en stor dose MDMA. Mannen som nå er dømt bodde i leiligheten i Tromsø der 16-åringen døde.

Ifølge politiets etterforskning skal den nå dømte mannen ha ventet minst halvannen time før han tilkalte hjelp da gutten hadde tatt nesten et gram MDMA. Det utgjør nesten ti vanlige brukerdoser.

– Jeg hadde forberedt meg på å ringe AMK tidligere. Men jeg ville ikke «snitche» bare fordi han hadde tatt en stor dose. Så vi fulgte med, sa mannen under rettssaken.

Han sa også at han var redd for å få problemer med politiet.

– Jeg ville skjerme oss alle fra straffansvar. Jeg visste jo ikke at han kom til å dø.

Uvanlig dom

Straffeloven paragraf 287 er ikke en «naturlig» paragraf å gå til i straffeloven når noen dør av overdose. For det er ikke noe opplagt straffbart.

Ingen kan straffes for hva du selv inntar, selv om du er under 18 år.

Men det som kan straffes, er å hensette noen i hjelpeløs tilstand (§ 288), eller forsømme hjelpeplikten (§ 287).

Statsadvokat i Troms og Finnmark, Hugo Henstein, håper dommen vil virke avskrekkende for folk. Slik at folk forstår at de må ringe etter hjelp så snart som mulig når det holder på å gå galt.

I tillegg håper han at påtalemyndigheten endrer praksis.

– Det har kanskje utviklet seg til en praksis hvor vi i for liten grad oppretter slike saker der evnen likevel har vært til stede – til tross for rus, tror Henstein.

Aktor og førstestatsadvokat, Hugo Henstein, håper dommen vil virke avskrekkende. Foto: Ida Louise Rostad

– Klar som bare juling

Statsadvokaten er uenig med forsvareren, som mener at man nå endrer loven med tilbakevirkende kraft.

– Vi har ikke rettspraksis som sier at det er greit å la være å ringe 113 hvis du ser at kompisen din er i ferd med å ta overdose. Så det er ikke noe vi ønsker å endre, sier Henstein.

– Det vi imidlertid mangler er en påtalepraksis, gjerne fra oss i påtalemyndigheten om at vi tar slike saker til retten.

Akkurat det mener han påtalemyndigheten fint klarer selv.

– For lovbestemmelsen er der. Den står i straffeloven, og er klar som bare juling, sier Henstein.

Mannen var tidligere dømt til 90 dagers fengsel i Nord-Troms og Senja tingrett i august 2020. I tillegg ble han ilagt forelegg på 3.000 kroner i juni 2022.

Dommen for brudd på straffeloven § 287 er derfor en tilleggsdom. Dommen var enstemmig i Nord-Troms og Senja tingrett.

Dommen gjøres betinget, med en prøvetid på to år.

Leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, var medlem av Rusreformutvalget og også medlem av SV. Han mener mer straff er feil vei å gå.

Tror ikke det hjelper med mer straff

Kenneth Arctander Johansen er daglig leder i den landsdekkende brukerorganisasjon, RIO. Han mener mer straff er feil vei å gå, hvis man ønsker at færre personer skal dø av overdose.

– Først og fremst mener jeg at folk har ikke mulighet til å gjøre en klinisk vurdering på om dette kommer til å gå greit eller ikke, når de er ruset, sier Johansen.

Han er også klar på at mer straff ikke er en god løsning, selv om han er enig i at det hviler et ansvar på personer som er til stede når det går galt.

– Jeg tror ikke at det statsadvokaten ønsker å oppnå her vil ha den ønskede effekten. Problemet er at man har brukt en straffepolitikk i et felt som dreier seg om sosial- og helseproblemer, sier Johansen.

– Hvis en hammer er det eneste virkemiddelet du har, så begynner veldig mye å ligne på en spiker.

Regjeringen har nå startet arbeidet med ny rusreform.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Justis- og beredskapsdepartementet på hvordan de vil se på straff i situasjoner som er lik denne saken, men har så langt ikke lyktes med det.