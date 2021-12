To aktører, den ene i bygg- og anleggsbransjen og den andre som drev verksted, ble domfelt i tingretten i sommer og i fjor sommer.

Den ene ble dømt til to år og tre måneders fengsel. Personen får også inndratt mer enn 1,6 millioner kroner.

Den andre ble dømt til sju måneder i fengsel og inndragning av 774.000 kroner. Sakene fikk også konsekvenser i form av økt skatt og avgift.

Ulovlig boligbygging

Nå har også flere av kundene deres fått straffer. 15 personer har fått forelegg for å kjøpe «svarte» tjenester. Én er også dømt til fengsel i 90 dager.

Personen skal ha fått utført arbeid på sin private bolig for til sammen 1,4 millioner kroner.

250.000 kroner ble betalt kontant til bedriftslederen. Litt over 600.000 kroner ble betalt som private regninger.

Resten av beløpet ble sendt over nettbank til forskjellige kontoer. De tilhørte virksomhetens leder, familie og ansatte.

Det opplyser politiadvokat Mona Madsen i Troms politidistrikt.

– Måten arbeidet ble betalt på, gjorde at vedkommende ble dømt, fordi man forsto at hans betalinger var betalinger for arbeid som ikke ble oppgitt til skatteetaten.

Tilsto i retten

I fjor sommer ble en mann i 40-årene tiltalt for å ha unndratt mer enn 3,3 millioner kroner fra byggefirmaet som han var daglig leder og styreleder for.

Han fikk ni av kundene sine til å betale direkte til andre kontoer enn bedriftens, eller kontant.

I retten hevdet mannen at det var kundene som foreslo denne betalingsordningen. Men dette nektet flere av kundene på.

Svindelen fant sted fra 2015 til 2017. I 2019 gikk selskapet konkurs.

Drev verksted

I juni i år ble en bedriftsleder innenfor verkstedbransjen dømt til fengsel i sju måneder for unndragelse av skatt og ulovlig regnskapsførsel. Vedkommende gjorde flere reparasjoner på biler, uten å ha nødvendig godkjenning av Statens vegvesen. Han førte ikke regnskap og betalte heller ikke skatt for arbeidet han utførte.

De to sakene kom opp som resultat av et samarbeid med andre kontrolletater. Skatteetaten, Arbeidstilsynet og vegvesenet var involvert.

Madsen mener det er viktig at det gis straffes når skatteunndragelse oppdages. Det kan ha en forebyggende effekt.

– Det å unnlate å betale skatter og avgifter innebærer også en konkurransevridning i forhold til de firmaene som driver etter gjeldende lover og regler. De får dårligere vilkår enn de som driver ulovlig, påpeker hun.

– Burde ha forstått

Madsen sier at det å medvirke til skatteunndragelse er et problem i samfunnet som går ut over felleskassa vår.

– De 15 som enten er dømt eller bøtelagt har kjøpt varer og tjenester og betalt på en sånn måte at de burde ha forstått at de kjøpte svarte tjenester. De har medvirket til at de som driver virksomheten kan gjøre det sånn at de får skattemessige fordeler. De som drev virksomheten kunne unndra skatt og avgifter.

Foreleggene er på mellom 10.000 og 60.000 kroner.

Privatpersoner kan altså å havne i strafferegisteret om de kjøper såkalt «svarte» tjenester. Ifølge Madsen påstår de fleste av kundene i disse to sakene at de ikke var klar over at bedriftslederen unndro skatt.

– Vi har utstedt forelegg i de sakene der vi mener å kunne føre bevis for at vedkommende burde forstå at betalinga av tjenesten kunne medføre skattemessige fordeler.

– Etterspørselen er der

Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten mener dommene og foreleggene viser at også kunder må være bevisste på hvem de handler med.

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finnes etterspørsel. Du som forbruker er ikke fritatt ansvaret for å gjennomføre egne undersøkelser i kjøpssituasjoner. Disse sakene understreker også forbrukers ansvar for å bidra til å forebygge svart arbeid, sier Nilsen i en pressemelding.

Der legges det også ved en sjekkliste over hva du som kunde kan gjøre for å unngå svart arbeid.