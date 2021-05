I uprioritert rekkefølge:

1. Mer av verdiskapingen skal bli igjen i nord. Vi vil skape mer, og sørge for at mer av verdiskapingen skaper lokale ringvirkninger som arbeidsplasser og inntekter til kommunene. De store naturressursene i nord skal i større grad foredles og videreutvikles i nord. Samtidig skal lokalsamfunnet få større styring over utviklingen. Arbeiderpartiet vil blant annet

2. Satse på og styrke kunnskapsmiljøene i både by og land! Universitetet i Tromsø skal satses på og styrkes. I tillegg må vi styrke den desentraliserte utdanningen, slik at det er mulig å ta utdanning nært hjemstedet, også når man ikke bor i Tromsø.

3. Et sterkt UNN! Vi som bor i Nord-Norge er avhengige av å ta vare på små, sårbare fagmiljø på Universitetssykehuset i Tromsø, fagmiljø som mange er i verdensklasse. Jeg er stolt av sykehuset og vet hvor avgjørende det er for tryggheten til oss som bor i en landsdel med store avstander og med spredt bosetning. Arbeiderpartiet har over tid vist gjennom våre budsjetter at UNN ville kommet betydelig bedre ut økonomisk enn med Høyre-regjeringen.

4. Kvotemelding 2.0! Fisken tilhører fellesskapets ressurs og skal bidra til å skape arbeidsplasser på hav og land, som igjen skal bidra til å styrke kystsamfunnene. Da trenger vi ei ny kvotemelding som sikrer forutsigbarhet, en mer rettferdig fordeling, som gjør noe med en alt for sterk eierkonsentrasjon, sikrer rekruttering og bidrar til at vi får mer fisk på land, for å sikre helårlige og trygge arbeidsplasser i fiskeindustrien.

5. Et sterkere reiseliv etter krisen! Reiselivet sysselsatte før krisen over 17000 i nordnorge. Et bærekraftig reiseliv som gir fantastiske opplevelser og dermed muligheter i nord, er en viktig bærebjelke for mange nordnorske lokalsamfunn. Næringen er nå svært hardt rammet av koronapandemien, og kommer til å trenge støtte til å bygge seg opp igjen også etter at smitteverntiltakene er borte. Det gir oss også noen fantastiske muligheter. Derfor er det viktig å stille opp med målrettede og langsiktige tiltak for reiselivet i nord til også de økonomiske konsekvensene av pandemien er bekjempet. Jeg er stolt over at Arbeiderpartiet ønsker å utarbeide en egen næringsstrategi for reiselivet i nordområdene der bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser og verdiskaping er i fokus.

6. En sosial og mer rettferdig boligpolitikk! Det er for alt for mange unge vanskelig å komme inn på boligmarkedet, noe som også bidrar til å øke forskjellene. Dette påvirker selvsagt også hvor man har mulighet til å bo og ikke. Prisene er skyhøye og har bare fortsatt å øke. Derfor er det så viktig at vi gir Husbanken en større rolle i å løse utfordringene, styrker utlånsrammen og gjennomfører prøveordninger og sikrer ordninger hvor det offentlige, kan hjelpe folk inn i boligmarkedet

7. Realisering av Nord-Norgebanen! Vedtaket i Stortinget om å starte arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen er så viktig for framtida i nord. Miljøvennlig, effektiv transport som kan bidra til å få bort dødstrailerne fra veiene med å få gods over på bane og gi oss muligheten til å følge opp markedenes krav om bærekraftig transport av fisk og annen gods!

8. Stat som stiller opp, fremfor å trekke seg unna! Arbeiderpartiet har presentert sitt største distriktspolitiske løft siden 1970-tallet, hvor den røde tråden er å sikre bosetning og aktivitet i hele Norge, ikke minst i nord. Aktivitet og bosetting i Nord-Norge er også sikkhetspolitisk nødvendig, derfor må sentralisering snus til satsing. Derfor må vi sikre at statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo. Vi trenger virkemidler og penger for å kunne ta ut potensialet i vekst i nord og det er klokt å opprette nærtjenestesenter for pass, folkeregister, skatt, polititjenester samt andre tilbud som gjør at folk slipper å reiser langt for å gå gjennomført små men nødvendige ærend, slik Arbeiderpartiet foreslår.

9. Kraftig løft for fylkesveiene! Skal vi bo og leve gode liv i Troms og sikre at vi får fisken ut til markedene så er vi avhengig av å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Arbeiderpartiet har vedtatt av vi trenger en forpliktende plan nå for å få ned etterslepet.

10. Et trygt arbeidsliv med hele, faste stillinger, ei lønn og leve av og ordna arbeidsforhold. Derfor ønsker vi blant annet å opprette et nytt a-krimsenter for Troms og Finnmark for å få bukt med blant annet utfordringene med sosial dumping i deler av fiskeindustrien.